EXPLOTACIÓN DE MENORES

Detienen en Granada a una madre por obligar a prostituirse a su hija de 17 años

La hermanastra de la menor también ha sido detenida por delitos de prostitución y corrupción de menores.

Imagen de archivo de un agente de la Polic&iacute;a Nacional

Imagen de archivo de un agente de la Policía NacionalEuropa Press / Policía Nacional

Marta Alarcón García
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido a una madre y a su hija adoptiva en Granada, por obligar a prostituirse a la hija y hermanastra de ambas, una joven de 17 años. Las detenidas son dos mujeres de 34 y 20 años, y están acusadas por delitos de prostitución y corrupción de menores.

Operación 'Tocorón'

La investigación empezó en agosto, en el marco de la operación 'Tocorón', cuando los agentes detectaron anuncios sospechosos en Internet con imágenes de una joven, cuya apariencia física evidenciaba que era menor de edad. Concretamente la joven de 20 años, hermanastra de la menor de edad, era la encargada de publicar anuncios en Internet con imágenes en las que salía con su hermanastra, quien presentaba su rostro pixelado. Los agentes centraron su investigación en la segunda chica, y descubrieron que tenía 17 años y estaba siendo prostituida.

Pisos turísticos utilizados para la explotación

Además, tras varias investigaciones, los agentes localizaron varios pisos turísticos que eran utilizados para la explotación de mujeres. Las pesquisas permitieron descubrir que este entramado estaba liderado por una mujer de nacionalidad venezolana de 34 años, la cual tenía varias hijas e hijastras, dos de las cuales eran prostituidas.

Los beneficios económicos eran para la madre

El dinero que se obtenía en los "trabajos sexuales" era destinado a la madre, que ejercía de meretriz de sus dos hijas e incluía a una mujer colombiana de 29 años. Además se constató que la madre llevaba una vida "ostentosa en redes sociales" gracias a la práctica de estos "trabajos".

Las detenidas han pasado a disposición judicial

Las dos detenidas ya han sido puestas a disposición judicial, acusadas de los delitos de prostitución y corrupción de menores. La Policía Nacional ha protegido a la joven de 17 años, quien ha sido ya entrevistada en sede judicial para garantizar su protección y bienestar.

Esta operación refleja a la perfección la preocupación de las autoridades por proteger a los menores y desmantelar organizaciones criminales, que se benefician económicamente de la trata y explotación sexual de personas vulnerables.

Más de 1.700 mujeres fueron liberadas de redes de explotación en 2024

Según datos del Ministerio del Interior, el año pasado los cuerpos de seguridad del Estado liberaron a 1.794 personas de redes de trata o explotación, sobre todo mujeres en contexto de prostitución. Una cifra que supone un aumento del 22% con respecto al 2023. Según ese mismo estudio, se estima que en España 114.575 mujeres ejercen la prostitución, dentro de esa cifra, el 80% podría estar en riesgo de trata o explotación sexual.

El perfil de las víctimas

Según la ONG Fiet, las mujeres más afectadas por la trata y explotación sexual tienen varias características en común: son migrantes, tienen cargas familiares y su edad ronda los 35 años. De hecho se calcula que el 95% de estas mujeres mantiene a sus familias económicamente desde España.

