Roban en el interior de más de cuarenta coches de la localidad vizcaína en tan solo dos meses

Los vecinos de Lemoa, últimamente, se encuentran muchos de sus vehículos con las ventanillas reventadas. Llevan ya 43 robos en dos meses. Y hablamos únicamente de los casos denunciados ante la Ertzaintza, nos aseguran que hay muchos más.

Maru nos explica el modus operandi: "Suelen romper la ventanita triangular de la parte de delante o de detrás de las puertas del coche. Lo abren y se llevan lo que pueden", concluye.

12 robos en una noche

Tito también se encontró su coche abierto. En concreto, le reventaron el cristal de delante. Muy cerca nos encontramos con Txarli. A él también le entraron en su vehículo. Nos señala que el mismo día los cacos saquearon también en el coche de su vecino. Hay noches en las que han llegado a cometer cerca de una decena de robos. Otra vecina nos asegura que a ella directamente le desapareció el vehículo y que lo encontraron en la localidad vecina de Bedia.

Los ladrones roban también móviles, casas y comercios, como la tienda de chucherías de Miren Karmele. A ella le han robado en tres meses, dos veces. En la última ocasión se encontró las latas tiradas, los paquetes en el suelo, las neveras abiertas y todo tirado.

"No se puede confiar en nadie"

Los vecinos aseguran que la inseguridad ha crecido desde la llegada de okupas a unas viviendas propiedad de la cementera de la localidad. Kaozar, de 18 años, nos relata que su padre solía ayudar a uno de ellos dándole de comer e incluso entregándole algo de dinero. Sin embargo, un día, el okupa robó del coche, aprovechando un descuido, el bolso de su madre. "No se puede confiar en nadie", se lamenta.

Los habitantes de Lemoa nos subrayan que el problema lo tienen con los que roban. Maru recalca que son unos en concreto, no todos. De hecho, varios de los okupas nos muestran un vídeo en el que retienen a uno de los presuntos ladrones cuando portaba la herramienta con la que reventaba los cristales de las casas y los coches.

Cansados de soportar robo tras robo, los vecinos preparan ya sus primeras movilizaciones. Este miércoles, a las ocho de la tarde, recorrerán la localidad desde el Ayuntamiento hasta la cementera. Incluso se plantean la posibilidad de organizar patrullas vecinales.

