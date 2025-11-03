Arranca un juicio histórico: El fiscal general del Estado se sienta en el banquillo por la filtración sobre la pareja de Ayuso

Arranca la semana con un acontecimiento que marca la democracia española. Por primera vez un fiscal general será juzgado por revelación de secretos; y lo hará mientras sigue ejerciendo sus funciones, porque así lo determina el juez, Ángel Hurtado. Un proceso que durará dos semanas, y que en caso de ser condenado, se solicitan de cuatro a seis años de cárcel, doce años de inhabilitación para ejercer su cargo publico, y una multa económica superior a los 400.000 euros.

El juez, Ángel Hurtado, mantiene no suspender temporalmente el cargo público al fiscal general

Serán siete los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo quienes tendrán que decidir si Álvaro García Ortiz es culpable o inocente. Se le acusa de filtrar un correo electrónico en el que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconocía haber defraudado dinero a Hacienda. Por el Tribunal Supremo pasarán cuarenta testigos, entre ellos políticos, periódicos, incluso guardias civiles. El último en declarar será García Ortiz.

Los inicios: polémico correo

El origen de toda esta trama se remonta al 2 de febrero de 2024. Ese día Carlos Neira, abogado del novio de Ayuso, envía a la fiscalía un correo con una propuesta de pacto en el que reconoce que González Amador pudo haber cometido un delito contra la Hacienda Pública. Ese email permanece más de un mes sin relevancia pública, pero el 12 de marzo varios medios publican que la pareja de Ayuso podría haber cometido dicho delito. Un día después, Miguel Ángel Rodríguez, desde el gabinete de la Comunidad de Madrid se desmiente la información y lo justifica diciendo que es la fiscalía la que está proponiendo el pacto con González Amador. Ante esas informaciones esa noche se produce la presunta filtración.

El juicio no se retransmitirá en directo, pese a lo inédito de la cita judicial.

Hoy Álvaro García Ortiz se sienta en el banquillo, pero hasta entonces han sido varios meses de investigación. El fiscal niega "rotundamente" la filtración, y para el juez existen indicios "razonables" de que la filtración partió de la fiscalía. El propio González Amador declaró que dicha filtración dañó su derecho a la intimidad, "todo eso me ha ido lastrando", afirmaba.

