Noticias de hoy, jueves 30 de octubre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 29 de octubre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Antena 3 Noticias
Publicado:

La comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por el 'caso Koldo', la rebaja de aranceles de EEUU a China, el resultado de la votación de Junts, los gritos a Carlos Mazón en el funeral de Estado por las víctimas de la DANA, entre las noticias que marcan la jornada hoy, jueves 30 de octubre de 2025.

EEUU - China

Apretón de manos de Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur. Se han sentado en la misma mesa en un encuentro crucial para las relaciones entre Estados Unidos y China. Es la primera reunión de ambos en este segundo mandato de Trump. El presidente de Estados Unidos ya vuela de regreso a Washington. Califica el encuentro de "increíble" y rebaja el arancel a China del 20 % al 10 %.

Rey emérito en España

El rey emérito está en España. Ha llegado a Vitoria para una revisión. Y lo hace tras el huracán levantado por la publicación de sus memorias. Y eso que solo se conocen algunos fragmentos. Habla del 23F, dice que Armada le traicionó. Reconoce por primera vez que aceptar dinero de la monarquía saudí fue un error. Y deja claro que si se marchó a Abu Dabi fue para ayudar a su hijo.

Comparecencia Sánchez

Pedro Sánchez comparece en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. La presión que va a ejercer el PP es máxima por el formato, donde puede ser interrumpido, y por la batería de preguntas sobre los informes de la UCO. Podría durar hasta seis horas. Sánchez ha preparado a conciencia su intervención para intentar salir reforzado.

Funeral de Estado

Gritos e insultos contra Mazón antes y después del funeral de Estado. El presidente valenciano no ha tenido contacto con ellos durante el acto. Tensión pero también mucha emoción en el homenaje a las 237 personas fallecidas. Ese ha sido uno de los mensajes más aplaudidos, incluso por la reina Letizia. Muy afectada por el dolor de las víctimas. Ambos han querido arropar a los familiares en un día difícil para ellos. Felipe VI ha hecho un llamamiento para impedir que algo así se repita.

Lluvias torrenciales en Andalucía

Garajes inundados y servicios de limpieza trabajando sin descanso. Son las consecuencias de la fuerte tormenta que ha azotado Sevilla. De hecho, la lluvia ha sido de récord. Huelva también ha sufrido inundaciones.

Rescatados y rescatadores se funden en abrazos un año después de la DANA: "Fuimos todos uno para salvar a estas personas"

Rescatados y rescatadores de la DANA

Scape Room Halloween

El miedo se pone de moda en los escape rooms para celebrar Halloween: así se vive la experiencia desde dentro

Efemérides de hoy 30 de octubre de 2025: Dos parejas del mismo sexo se casa en una ceremonia de las Fuerzas Armadas de Taiwán

Efemérides de hoy 30 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 30 de octubre?

Lince ibérico blanco
Lince ibérico

Fotografían al primer lince ibérico leucístico registrado en la Península

La Guardia Civil ha detenido a once personas en una operación conjunta con la Guardia Urbana
Trata de seres humanos

Liberadas cinco personas esclavizadas por una red criminal relacionada con la marihuana en Barcelona

El Barranco del Poyo en las inundaciones de la DANA en 2024
DANA Valencia

El antes y el después de los municipios de Valencia tras un año de las inundaciones por la DANA

Fueron un total de 564 kilómetros cuadrados y 75 municipios de Valencia los que resultaron devastados por las inundaciones de hace un año, en los que habitan un millón de personas.

Gritos a Mazón en el funeral por las víctimas de la DANA
Funeral

Gritos a Mazón en el funeral por las víctimas de la DANA: "¡Asesino! ¡Rata cobarde! Viniendo aquí te ríes de nosotros"

Las víctimas de la DANA increpan e insultan a Mazón momentos antes de arrancar el funeral de Estado por las víctimas de la DANA: "¡Asesino! ¡Rata cobarde!"

Funeral de Estado por las víctimas de la DANA

Los reyes presiden un emotivo y tenso funeral de Estado por las víctimas de la DANA en el primer aniversario de la catástrofe

Rescatados y rescatadores de la DANA

Rescatados y rescatadores se funden en abrazos un año después de la DANA: "Fuimos todos uno para salvar a estas personas"

Imagen de dos Ertzaintzas

Dos alumnas de 12 años, investigadas por agredir sexualmente a una niña de 6 en un colegio de Vitoria

