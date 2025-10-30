Noticias de hoy, jueves 30 de octubre de 2025

La comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por el 'caso Koldo', la rebaja de aranceles de EEUU a China, el resultado de la votación de Junts, los gritos a Carlos Mazón en el funeral de Estado por las víctimas de la DANA, entre las noticias que marcan la jornada hoy, jueves 30 de octubre de 2025.

EEUU - China

Apretón de manos de Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur. Se han sentado en la misma mesa en un encuentro crucial para las relaciones entre Estados Unidos y China. Es la primera reunión de ambos en este segundo mandato de Trump. El presidente de Estados Unidos ya vuela de regreso a Washington. Califica el encuentro de "increíble" y rebaja el arancel a China del 20 % al 10 %.

Rey emérito en España

El rey emérito está en España. Ha llegado a Vitoria para una revisión. Y lo hace tras el huracán levantado por la publicación de sus memorias. Y eso que solo se conocen algunos fragmentos. Habla del 23F, dice que Armada le traicionó. Reconoce por primera vez que aceptar dinero de la monarquía saudí fue un error. Y deja claro que si se marchó a Abu Dabi fue para ayudar a su hijo.

Comparecencia Sánchez

Pedro Sánchez comparece en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. La presión que va a ejercer el PP es máxima por el formato, donde puede ser interrumpido, y por la batería de preguntas sobre los informes de la UCO. Podría durar hasta seis horas. Sánchez ha preparado a conciencia su intervención para intentar salir reforzado.

Funeral de Estado

Gritos e insultos contra Mazón antes y después del funeral de Estado. El presidente valenciano no ha tenido contacto con ellos durante el acto. Tensión pero también mucha emoción en el homenaje a las 237 personas fallecidas. Ese ha sido uno de los mensajes más aplaudidos, incluso por la reina Letizia. Muy afectada por el dolor de las víctimas. Ambos han querido arropar a los familiares en un día difícil para ellos. Felipe VI ha hecho un llamamiento para impedir que algo así se repita.

Lluvias torrenciales en Andalucía

Garajes inundados y servicios de limpieza trabajando sin descanso. Son las consecuencias de la fuerte tormenta que ha azotado Sevilla. De hecho, la lluvia ha sido de récord. Huelva también ha sufrido inundaciones.

