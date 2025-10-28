Dos años de cárcel para el médico del 112 que no asistió a Aitor mientras se ahogaba: "No escucho que te ahogues"

A principio de 2018, una llamada desesperada de una madre al 112 terminó con la muerte de su hijo. Carmen, marcó el número de emergencias porque su hijo Aitor García no podía respirar. Lo que ocurrió en esos pocos minutos ha sido clave para que la justicia decrete al médico una condena judicial.

"Dice que no puede respirar", se escucha decir a Carmen. Al otro lado de la línea responde el médico del 112, Juan Antonio Martín, ahora condenado a dos años de cárcel y a cuatro de inhabilitación. "Vale, pásamelo al teléfono", le pide. Carmen duda: "¿A quién, al chico? No puedo". Y el facultativo le replica: "Pues tiene".

Cuando Aitor logra coger el teléfono, apenas puede hablar. "Me ahogo", le dice. Pero la respuesta del médico resulta desconcertante: "Yo no te escucho que te ahogues, ¿has estado nervioso o algo?". El joven niega y su madre intenta intervenir: "Mire usted cómo está...", pero el sanitario insiste: "No, no, no. Respira perfectamente". Pero dos minutos después, Aitor entra en muerte cerebral.

La ambulancia no llegó a tiempo, y los padres, desesperados, volvieron a llamar varias veces al 112 sin recibir la ayuda urgente que necesitaban. Cuando esta llegó al domicilio de la víctima, en Navalcarnero (Madrid), el corazón de aitor llevaba casi 20 minutos parado. Cabe destacar que en la ambulancia no se envió ningún médico.

Momentos después, y tras la llamada del padre de la víctima, otro médico envió una UVI con un sanitario. Pero, tras cuatro días de anoxia cerebral, causada por un trombo, Aitor muere.

Casi dos años después, en noviembre de 2019, Bartolomé, el padre del joven, lo resumía así ante los medios: "Nos dejaron abandonados todo por una persona que no nos atendió como es debido". Su esposa, Carmen, fue aún más dura: "Mi hijo fue tratado peor que un perro en una calle".

Finalmente, ha llegado a los tribunales, que tras años de proceso, el médico, Juan Antonio Martín, ha sido condenado a dos años de cárcel, cuatro años de inhabilitación profesional y al pago de una indemnización a la familia del joven.

No pidió perdón

El abogado de la víctima, Felipe Holgado, celebra que se haya hecho justicia, aunque considera que la condena debería ir más allá. "Entendemos que también hay una omisión del deber de socorro", afirma. Según la sentencia, la actitud del médico durante la llamada fue "negligente y desatenta", una actuación que contribuyó directamente al desenlace fatal.

Durante el juicio, Juan Antonio Martín negó en varias ocasiones ser la voz que se escucha en la llamada. Nunca pidió perdón ni mostró arrepentimiento. "En ningún momento asumió su responsabilidad", lamenta Holgado, que añade que "lo único que decía era que nosotros no sabemos cómo funciona un servicio de emergencias".

Sin embargo, el tribunal ha considerado que era él quien atendía al teléfono, así como su actuación inadecuada ante la llamada de socorro. Ahora, la familia de Aitor ha anunciado que piensa recurrir la sentencia. Por su parte, la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, subrayó en noviembre de 2019 que se había cumplido el protocolo, pero que en la atención "faltó humanidad al atender a la familia".

