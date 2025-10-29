Dos alumnas de 12 años, investigadas por agredir sexualmente a una niña de 6 en un colegio de Vitoria

La Fiscalía de Menores de Vitoria ha abierto una investigación por las presuntas agresiones sexuales cometidas por dos alumnas de 12 años a una niña de tan solo 6 años un colegio de la capital alavesa. Estos ataques, ocurridos a finales de septiembre y principios de octubre, tuvieron lugar en horarios de recreo o comedor, dentro de las instalaciones educativas y a escondidas de profesores y otros alumnos.

Según la información que ha recabado el Ministerio Público, las dos adolescentes habrían forzado a la menor a entrar con ellas a los baños o a una casita de juegos para someterla a vejaciones. Este suceso tuvo un efecto inmediato en la niña de 6 años, cuyo carácter cambió radicalmente. Se volvió más introvertida y callada, e incluso empezó a negarse a ir al colegio.

Fue la noche del 4 de octubre cuando la familia confirmó sus sospechas al descubrir las heridas que tenía la menor en sus genitales. Aunque la madre acudió a la Ertzaintza para denunciar, no pudo interponer la denuncia en ese momento, siendo instada a comunicarlo primero al centro escolar. Sin embargo, se dirigió a Urgencias del Hospital Txagorritxu. El equipo sanitario, tras examinar a la menor, activó el protocolo por agresión sexual y alertó al juzgado de guardia. El informe forense preliminar posterior apunta a la veracidad de los ataques sexuales.

La motivación detrás de estas agresiones sigue sin estar clara para el Palacio de Justicia. No obstante, se manejan dos hipótesis sobre ello. Por un lado, que pudieran haber cargado contra la niña por venganza, debido a una mala relación con algún hermano mayor de la víctima. Por otro, que esos comportamientos sean una imitación de actos de violencia sexual presenciados a través de dispositivos móviles, un fenómeno que ya se ha presenciado en la capital alavesa.

Las primeras pesquisas de la Fiscalía de Menores indican que se habrían producido al menos tres incidentes diferentes, siempre en horario escolar.

Debate sobre la inimputabilidad

Las señaladas, al ser menores de 14 años, son consideradas legalmente "inimputables" en España, por lo que se ha procedido al archivo de las causas penales. A pesar de ello, el informe fiscal podría acarrear otras consecuencias. Se contempla la posible intervención de Servicios Sociales con medidas individualizadas, así como derivaciones económicas, ya que los padres de las agresoras podrían ser condenados a pagar una indemnización como responsabilidad civil. Además, dado que los hechos ocurrieron en un centro del Gobierno vasco, este también podría enfrentar un litigio y una condena a pagar una indemnización a la víctima por no haber impedido los ataques en su recinto.

El Departamento de Educación no va a ofrecer información sobre este asunto mientras se están realizando las comprobaciones e investigaciones correspondientes.

Investigación interna en la Ertzaintza

El Departamento vasco de Seguridad ha confirmado la apertura de una "investigación interna" para esclarecer por qué la madre no pudo interponer la denuncia inicialmente en la comisaría de la Ertzaintza, donde el personal policial habría exigido que se diese parte primero al centro escolar, supuestamente basándose en un protocolo interno debido a la minoría de edad de las involucradas. Esta decisión ha causado "sorpresa" en las autoridades judiciales, que insisten en que "en estos casos hay que coger denuncia siempre."

