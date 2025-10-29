Fotografían al primer lince ibérico leucístico registrado en la Península

Nunca antes se había podido capturar la imagen de un lince ibérico blanco. Lo ha conseguido un joven fotógrafo en Jaén, Ángel Hidalgo. Podría ser el primero documentado en España y el único en el mundo.

Ángel Hidalgo ha conseguido inmortalizar a un lince ibérico de pelaje blanco. Este es un ejemplar único. Hora Jaén ha sido el medio que ha adelantado la noticia, que ha despertado gran curiosidad entre expertos. Fue el pasado 22 de octubre cuando se produjo el encuentro, en una zona de la provincia de Jaén cuya ubicación se desconoce con la intención de proteger al animal. Se ha podido saber que no tiene nombre aún y que nació en libertad.

El animal presenta una coloración clara del pelaje, pero no completamente blanca ni con ojos rojos, como ocurre en los casos de albinismo, detalla el citado medio. Una vez que los especialistas del Proyecto Lince han analizado las imágenes, se ha confirmado que se trata de un ejemplar leucístico, el primero documentado oficialmente en España y, posiblemente, en todo el mundo, dado que esta especie es endémica de la Península Ibérica.

Ángel Hidalgo

Ángel tiene 29 años y lleva años dedicado al rastreo, observación y fototrampeo, una técnica que consiste en instalar cámaras ocultas en puntos estratégicos del hábitat natural para registrar el paso de especies silvestres. "Llevo muchos años colocando cámaras, con muchos intentos fallidos y horas de trabajo, pero esta vez la naturaleza me ha regalado algo único", contaba emocionado al citado medio.

El fotógrafo estaba revisando una de sus cámaras cuando descubrió por sorpresa la silueta de este felino de pelaje pálido. "No podía creerlo, tuve que verlo varias veces para asegurarme de que era real", relata.