Efemérides de hoy 30 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 30 de octubre?

El 30 de octubre de 2020, el Ejército de Taiwán protagoniza un hecho histórico al celebrarse el primer matrimonio entre dos militares del mismo sexo con sus respectivas parejas, tras la legalización del matrimonio igualitario en el país en 2019. La ceremonia, realizada en el marco de las bodas colectivas organizadas por las Fuerzas Armadas, cuenta con la presencia de altos mandos y familiares, marcando un hito en la apertura institucional hacia la diversidad. Este acontecimiento simboliza el compromiso del Ejército taiwanés con la igualdad y la inclusión, en un contexto regional donde los derechos LGTBI siguen siendo motivo de debate.

Los enlaces, protagonizados por dos integrantes del cuerpo militar, se convirtió en un referente internacional al ser las primeras uniones de este tipo en las fuerzas armadas de Asia. La noticia fue ampliamente difundida por medios locales e internacionales, destacando el contraste entre la modernización social de Taiwán y las restricciones vigentes en países vecinos. Con este gesto, la isla reafirma su liderazgo en derechos humanos en la región, consolidando una imagen de tolerancia y respeto que trasciende el ámbito civil para alcanzar instituciones tradicionalmente conservadoras como el ejército.

Un 30 de octubre, pero de 1975, el príncipe Juan Carlos de Borbón asume la Jefatura del Estado español tras la grave enfermedad del dictador Francisco Franco, en un movimiento que marca el inicio de la transición política. La decisión, adoptada conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Estado, sitúa al heredero designado por Franco al frente del país en un momento de incertidumbre y tensiones internas. Este relevo temporal anticipó el cambio histórico que se consolidaría semanas después con la muerte del dictador, abriendo el camino hacia la restauración de la monarquía y la futura democratización de España.

¿Qué pasó el 30 de octubre?

1910.- Se celebra en Barcelona (España), en el Salón de Bellas Artes, el congreso constitutivo de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

1950.- La Revolución Nacionalista declara en Jayuya la República de Puerto Rico.

1983.- En Argentina, Raúl Alfonsín (Unión Cívica Radical) gana las elecciones democráticas, tras siete años de dictadura.

1985.- El Consejo de ministros de España aprueba el reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

1987.- Eugenio Peydró y su hijo son condenados por el caso Sofico, uno de los grandes escándalos financieros del franquismo.

1988.- El industrial español, Emiliano Revilla, es liberado en Madrid, tras pagar un rescate, por la organización terrorista ETA que lo mantuvo secuestrado 249 días.

1991.- Se inaugura en Madrid (España) la Conferencia de Paz para Oriente Próximo.

1995.- Se celebra el primer referéndum sobre la independencia de Quebec, por el que se decidió mantener la unidad de Canadá.

1998.- En Suecia, mueren 63 personas y cerca de dos centenares resultan heridas en un incendio en la discoteca de la Asociación Macedonia de Gotemburgo.

2003.- En Italia, el Tribunal Supremo absuelve al ex primer ministro Giulio Andreotti del asesinato del periodista Mino Pecorelli en 1979.

2014.- Suecia reconoce a Palestina como estado independiente.

¿Quién nació el 30 de octubre?

1735.- John Adams, presidente estadounidense.

1809.- Claudio Moyano, político español.

1900.- Rodolfo Halffter, compositor.

1910.- Miguel Hernández, poeta español.

1930.- Néstor Almendros, director de fotografía español con un premio Óscar.

1960.- Diego Armando Maradona, futbolista argentino.

1981.- Ivanka Trump, empresaria estadounidense, hija del presidente Donald Trump.

¿Quién murió el 30 de octubre?

1956.- Pío Baroja, escritor español.

1975.- Gustav Hertz, físico alemán, premio Nobel.

1989.- Pedro Vargas, cantante mexicano.

2002.- Juan Antonio Bardem, director de cine español.

2008.- Cundo Bermúdez, pintor cubano.

2024.- Tahar Zbiri, militar argelino, que participó en el derrocamiento del expresidente Ben Bella.

¿Qué se celebra el 30 de octubre?

Hoy, 30 de octubre, se celebra el Día Mundial del Fisioculturismo.

Horóscopo del 30 de octubre

Los nacidos el 30 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 30 de octubre

Hoy, 30 de octubre, se celebra Nuestra Señora del Amparo, santa Dorotea y los santos Gerardo y Germán.