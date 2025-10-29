Liberadas cinco personas esclavizadas por una red criminal relacionada con la marihuana en Barcelona

La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines delictivos en Barcelona. En el marco de la operación conocida como 'Tomok TSH', desarrollada junto a la Guardia Urbana, los agentes han liberado a cinco víctimas y detenido a once personas. Además, se han intervenido más de 1.350 plantas de cannabis, dinero en efectivo, joyas y documentación falsificada.

La investigación empezó a comienzos de año, cuando dos personas de origen vietnamita fueron identificadas como víctimas de trata. Ambas habían sido obligadas a trabajar en el mantenimiento de plantaciones de marihuana de interior distribuidas por la provincia de Barcelona. La organización captaba a personas en situación vulnerable, sin recursos ni conocimiento del idioma, a las que sometía a amenazas, agresiones y confinamiento para explotarlas laboralmente.

Las víctimas, todas de nacionalidad vietnamita, permanecían encerradas bajo llave, sin remuneración y con escaso acceso a alimentos, que les eran entregados de forma esporádica por los miembros de la red. La Guardia Civil ha confirmado que los delincuentes también amenazaban a las familias de las víctimas en su país de origen para asegurar su obediencia.

Durante la fase final de la operación, desarrollada este mes de octubre, se realizaron cuatro registros —tres en Barcelona y uno en Sant Pere de Ribes— además de la inspección de un local público. Durante estos registros fueron localizadas tres víctimas de origen vietnamita que estaban siendo explotadas por la red junto a las otras dos personas ya identificadas a principios de año.

Hay 11 detenidos

Cinco personas, cuatro ciudadanos vietnamitas de entre 40 y 51 años y un español de 47, fueron arrestadas por delitos de trata, tráfico de drogas, falsificación y pertenencia a organización criminal. En los registros se hallaron 1.357 plantas de cannabis, 2,6 kilos de marihuana procesada y 36.700 euros en efectivo.

También fueron detenidos otros seis individuos, de entre 25 y 53 años, por estancia irregular en el país. El operativo contó con la participación del Servicio Cinológico, la USECIC, la Patrulla Fiscal y de Fronteras, el Grupo de Acción Rápida (GAR) y la colaboración de la Guardia Urbana de Barcelona.

El caso permanece bajo investigación en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

