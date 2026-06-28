Noticias de hoy, domingo 28 de junio de 2026

La situación en Venezuela tras el terremoto, el conflicto entre Irán y EEUU y la ola de calor en Europa, entre las noticias más destacadas de la jornada.

Aumenta a nueve el número de españoles fallecidos y a 152 el de desaparecidos en el doble terremoto de Venezuela

Mueren 1.430 personas y más de 3.200 resultan heridas en el doble terremoto de Venezuela, mientras continúa el amplio despliegue de rescate internacional en la zona más afectada, La Guaira, donde se concentran la mayoría de los daños. Las autoridades han informado de 3.142 familias damnificadas y más de 73.000 atendidas por los equipos de emergencia.

El operativo cuenta ya con más de 30.000 efectivos sobre el terreno, entre personal de seguridad, sanitarios y equipos de rescate, y se mantiene la llegada de ayuda internacional con más de 1.600 especialistas desplegados desde distintos países.

Las autoridades han pedido limitar los desplazamientos hacia las zonas más castigadas para no dificultar las labores de rescate y el traslado de heridos.

En cuanto a la situación de los ciudadanos españoles, el balance actualizado eleva a nueve los fallecidos y a 152 los desaparecidos a causa del seísmo.

EEUU ataca posiciones iraníes en Ormuz e Irán responde contra bases estadounidenses en Bahréin y Kuwait

Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) han llevado a cabo este sábado nuevos ataques contra posiciones estratégicas iraníes en respuesta a la "continua agresión" de Teherán contra el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz. Según Washington, la operación ha alcanzado infraestructuras de vigilancia, sistemas de comunicación, defensas aéreas y bases de drones y minas.

Horas después, Irán ha respondido con una ofensiva contra instalaciones estadounidenses en Kuwait y Bahréin. La Guardia Revolucionaria iraní ha lanzado ataques con misiles y drones contra la base de Ali Al Salem y contra posiciones vinculadas a la Quinta Flota en el puerto de Salman, asegurando haber destruido varias instalaciones, aunque sin confirmación independiente.

El intercambio de ataques se produce en un contexto de máxima tensión en la región, tras incidentes previos en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético mundial, donde se han registrado agresiones contra buques comerciales.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos ha acusado a Irán de violar el alto el fuego y ha advertido de una posible intensificación de la respuesta militar si continúan los ataques.

Además, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido ha informado del impacto de un proyectil contra un petrolero en la zona, que ha causado daños materiales pero sin víctimas entre la tripulación.

La ola de calor deja 1.000 muertes más en Francia y colapsa las funerarias de París

La ola de calor que azota Francia ha provocado unas 1.000 muertes adicionales desde el pasado miércoles, según las autoridades sanitarias, que atribuyen el exceso de mortalidad a las temperaturas extremas que afectan especialmente a los mayores de 65 años. El fenómeno también ha generado un aumento de los fallecimientos en domicilios y mantiene en alerta a gran parte del país.

Las regiones más afectadas son Isla de Francia, donde se encuentra París, además de Nueva Aquitania, Bretaña, Centro-Valle de Loira, Normandía y Países del Loira, con amplias zonas bajo avisos meteorológicos por calor intenso.

El impacto de la ola de calor ya está tensionando servicios funerarios en la capital, donde varias instalaciones se encuentran saturadas tras un aumento significativo de fallecimientos en pocos días.

Las autoridades advierten de que los efectos sanitarios del episodio podrían intensificarse en los próximos días, aunque señalan que, pese a su gravedad, no se prevé alcanzar los niveles de mortalidad registrados en la ola de calor de 2003.

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