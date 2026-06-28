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Se queda en shock al encontrarse la terraza del bar invadida por una plaga de polillas del boj en Navarra

La plaga ha afectado, sobre todo, a varias localidades del Pirineo y Prepirineo navarro, llegando incluso a algunos barrios de Pamplona.

Se queda en shock al encontrarse la terraza del bar invadida por una plaga de polillas del boj en Navarra

Se queda en shock al encontrarse la terraza del bar invadida por una plaga de polillas del boj en Navarra

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Gonzalo Masip
Gonzalo Masip
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Las imágenes grabadas por Guadalupe Aguerre se han vuelto virales. En el vídeo se puede ver la terraza del club hípico de Usún, donde trabaja, llena, pero no de clientes. Todo el mobiliario está invadido por una plaga de polillas del boj. Lupe asegura que se encontró con una explosión tremenda y que había una barbaridad de estos insectos por todas partes, hasta el punto de que se quedó en shock.

Para acabar con ellas, Lupe tuvo que armarse con la aspiradora. "Aspiré un kilo cuatrocientos y al segundo día, el miércoles, cogí más de cuatro kilos", asegura.

Otra parte acabó en el estómago de las gallinas. Lupe afirma que tenían olor a gamba y que las aves se lanzaban a ellas encantadas de la vida.

La polilla del boj es especialmente destructiva en su fase de oruga. Xabier Santesteban, responsable de sanidad forestal de Orekan, explica que son capaces de arrasar una ladera y cambiar completamente el paisaje.

La plaga ha afectado, sobre todo, al Pirineo navarro, aunque también ha llegado a Pamplona. Varias vecinas del barrio de La Txantrea comentan que, donde hace sombra, cristales y paredes se llenan de estos insectos.

En estos días de calor supone un importante incordio, ya que a poco que se abren las ventanas, se cuelan en el interior de las casas. A los vecinos no les queda más remedio que mantener las persianas bajadas, sin poder ventilar convenientemente sus hogares. "Son asquerosas", remata una mujer.

Ahora el Gobierno de Navarra estudia fórmulas para hacerles frente. Xabier, de Orekan, afirma que se están instalando cajas nido para aves insectívoras y murciélagos, depredadores naturales de las polillas, y que se trabaja con insectos que parasitan las orugas.

Con ello se busca frenar la expansión de este molesto visitante.

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