Así son las pulseras para prevenir golpes de calor

Las olas de calor son cada vez más frecuentes. Noches tórridas y días donde las temperaturas -ya en junio- han rozado casi los 40 grados. Los expertos alertan que con estos registros los riesgos para la salud pueden ser importantes, sobre todo para las personas que suelen trabajar a la intemperie.

Para prevenir golpes de calor, el Ayuntamiento de Barcelona ha repartido 1400 pulseras a trabajadores que realizan tareas en el exterior, -como por ejemplo a las brigadas de parques y jardines, mantenimiento o limpieza- y que avisan si la temperatura del cuerpo aumenta considerablemente.

"Es una iniciativa de este año; se han comprado para que las personas establezcan las pausas que correspondan antes de que se pongan en situación de riesgo", explica a Antena 3 Noticias Josep Llimona, coordinador de prevención del Instituto municipal de parques y jardines de Barcelona.

Así funciona la pulsera

El brazalete controla la temperatura corporal de la persona que lo lleva y si detecta que aumenta emite una vibración, un sonido y una luz roja. En ese momento el trabajador debe parar, hidratarse y resguardarse a la sombra hasta que la luz vuelva a ponerse verde.

"La pulsera pita antes de que la persona se ponga en peligro, es decir, no se llega a un golpe de calor, ni a un inicio de golpe de calor, y nos hemos dado cuenta que a veces ha pitado y la persona ni siquiera es consciente de que estaba aumentando su temperatura interna. Es un buen elemento de prevención", añade Llimona.

Silvia forma parte de la brigada de parques y jardines

"Hace un mes que las llevamos puestas y te da un poco de seguridad, porque a veces te puedes encontrar mareada... Ahora ya sabes que cuando la pulsera pita tienes que parar hasta que se pone verde", cuenta a Antena 3 Noticias, relata la trabajadora.

Cambio en el horario de los trabajadores

Esta medida forma parte de un protocolo global para evitar riesgos y golpes de calor. Otra de las iniciativas ha sido la modificación de los horarios de los trabajadores para que no estén expuestos a altas temperaturas. Ahora empiezan a trabajar a las 7,15 am de la mañana y finalizan a las 13h.

"Lo que hacemos es concentrar las tareas físicas más duras en las primeras horas de la mañana para que - a última hora- cuando hay calor no tengan que hacerlas y sea más llevadero. También se dan gorras refrigerantes", añade Josep Llimona.

En el caso de que protección civil active las fases de alerta o emergencia para proteger al trabajador se restringen las tareas o incluso se prohíben.

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