Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Calor

Así son las pulseras para prevenir golpes de calor

El Ayuntamiento de Barcelona reparte 1400 brazaletes a operarios que trabajan al aire libre. Si la temperatura del cuerpo aumenta considerablemente, emiten un sonido para que el trabajador pare.

Ola de calor en España

Ola de calor en España Antena 3 Noticias

Publicidad

Marta Sasot
Marta Sasot
Publicado:

Las olas de calor son cada vez más frecuentes. Noches tórridas y días donde las temperaturas -ya en junio- han rozado casi los 40 grados. Los expertos alertan que con estos registros los riesgos para la salud pueden ser importantes, sobre todo para las personas que suelen trabajar a la intemperie.

Para prevenir golpes de calor, el Ayuntamiento de Barcelona ha repartido 1400 pulseras a trabajadores que realizan tareas en el exterior, -como por ejemplo a las brigadas de parques y jardines, mantenimiento o limpieza- y que avisan si la temperatura del cuerpo aumenta considerablemente.

"Es una iniciativa de este año; se han comprado para que las personas establezcan las pausas que correspondan antes de que se pongan en situación de riesgo", explica a Antena 3 Noticias Josep Llimona, coordinador de prevención del Instituto municipal de parques y jardines de Barcelona.

Así funciona la pulsera

El brazalete controla la temperatura corporal de la persona que lo lleva y si detecta que aumenta emite una vibración, un sonido y una luz roja. En ese momento el trabajador debe parar, hidratarse y resguardarse a la sombra hasta que la luz vuelva a ponerse verde.

"La pulsera pita antes de que la persona se ponga en peligro, es decir, no se llega a un golpe de calor, ni a un inicio de golpe de calor, y nos hemos dado cuenta que a veces ha pitado y la persona ni siquiera es consciente de que estaba aumentando su temperatura interna. Es un buen elemento de prevención", añade Llimona.

Silvia forma parte de la brigada de parques y jardines

"Hace un mes que las llevamos puestas y te da un poco de seguridad, porque a veces te puedes encontrar mareada... Ahora ya sabes que cuando la pulsera pita tienes que parar hasta que se pone verde", cuenta a Antena 3 Noticias, relata la trabajadora.

Cambio en el horario de los trabajadores

Esta medida forma parte de un protocolo global para evitar riesgos y golpes de calor. Otra de las iniciativas ha sido la modificación de los horarios de los trabajadores para que no estén expuestos a altas temperaturas. Ahora empiezan a trabajar a las 7,15 am de la mañana y finalizan a las 13h.

"Lo que hacemos es concentrar las tareas físicas más duras en las primeras horas de la mañana para que - a última hora- cuando hay calor no tengan que hacerlas y sea más llevadero. También se dan gorras refrigerantes", añade Josep Llimona.

En el caso de que protección civil active las fases de alerta o emergencia para proteger al trabajador se restringen las tareas o incluso se prohíben.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Decenas de centros de acopio en Canarias reciben a diario donaciones de comida, ropa y medicamentos para Venezuela

Decenas de centros de acopio en Canarias reciben a diario donaciones de comida, ropa y medicamentos para Venezuela

Publicidad

Sociedad

Ola de calor en España

Así son las pulseras para prevenir golpes de calor

Se queda en shock al encontrarse la terraza del bar invadida por una plaga de polillas del boj en Navarra

Se queda en shock al encontrarse la terraza del bar invadida por una plaga de polillas del boj en Navarra

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, domingo 28 de junio de 2026

Así actuaban los ladrones de farmacias en Tres Cantos: de noche, encapuchados y a por las cajas registradoras
GUARDIA CIVIL

Así actuaba la banda que robó en tres farmacias y un restaurante de Tres Cantos

Detenido un hombre de 65 años por un delito de 'childgrooming' y provocación sexual a una niña de 10 años en Alicante
Grooming

Detenido un ciberdepredador sexual que engañó a más de 20 menores haciéndose pasar por un niño en Alicante

Dos conductores mueren en un accidente provocado por un vehículo que escapaba de los Mossos
BARCELONA

Dos conductores mueren en un accidente provocado por un vehículo que escapaba de los Mossos

El accidente se ha producido en el barrio del Poblenou después de que un conductor, que circulaba de forma temeraria, impactara contra un coche parado en un semáforo.

Imagen de archivo de dos operarios del SAMU de Valencia
Siniestro

Cuatro personas mueren y seis resultan heridas graves en un accidente de trafico en Benicàssim (Castellón)

El siniestro se ha producido en la madrugada de este sábado, con tres vehículos implicados. Los heridos graves se encuentran en el hospital con pronóstico reservado.

Fermoselle, municipio de Zamora

Fermoselle, el municipio de Zamora unido al pueblo venezolano

Señoras sentadas en un banco

Los vecinos de Lugo que quieren volver a ver la calle: "Nos han puesto de cara a la pared"

Operativo de búsqueda en la Playa de Las Moreras, en las ruinas de las aceñas del río Pisuerga

Localizan muerto al niño desaparecido en el río Pisuerga en Valladolid

Publicidad