Noticias de hoy, domingo 25 de octubre de 2025

El despliegue estadounidense de su mayor portaaviones en aguas del caribe, el premio al Pueblo Ejemplar de Asturias entregado por a princesa Leonor o el cierre de aeropuertos de Vilna y Kaunas por varios globos procedentes de Bielorrusia, entre las noticias que marcan la jornada hoy, domingo 25 de octubre de 2025.

Estados Unidos despliega su mayor portaaviones en aguas del Caribe en medio de la tensión con Venezuela

Estados Unidos ha ordenado el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford en el mar Caribe, en medio de la creciente tensión con Venezuela tras varios ataques contra lanchas presuntamente dedicadas al narcotráfico.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, explicó que el envío del buque, junto con su grupo de ataque, responde a una instrucción presidencial para "desmantelar las organizaciones criminales transnacionales". Washington asegura que la presencia del portaaviones busca reforzar la detección y neutralización de actividades ilícitas que amenazan la seguridad del país y mejorar la lucha contra el narcotráfico en América Latina.

La orden llega poco después de que fuerzas estadounidenses mataran a seis tripulantes de una "narcolancha" en el Caribe, supuestamente vinculada al grupo venezolano Tren de Aragua, lo que ha intensificado el clima de fricción diplomática.

Las relaciones entre Estados Unidos, Venezuela y Colombia atraviesan un momento crítico. El presidente Donald Trump ha acusado a Gustavo Petro de ser un "matón y mal tipo que produce mucha droga", advirtiendo de posibles represalias, mientras que con Nicolás Maduro el enfrentamiento se ha agravado tras la autorización para que la CIA opere en territorio venezolano. En respuesta, Maduro ha ordenado el despliegue permanente de tropas en cinco provincias, ampliando la movilización de 15.000 soldados iniciada tras los primeros ataques estadounidenses.

La Princesa Leonor llega a Valdesoto para entregar el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025

La Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, entregó este sábado el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 a la parroquia de Valdesoto, en Siero, donde pronunció por primera vez el discurso principal del acto, reforzando así su papel institucional.

La familia real fue recibida por los promotores de la candidatura, reconocida por mantener vivas "tradiciones ancestrales que transmiten de generación en generación". Valdesoto, con 1.800 habitantes repartidos en catorce núcleos, ha sabido combinar la actividad agrícola, ganadera e industrial con la conservación de su patrimonio y cultura local.

El jurado destacó su esfuerzo por rehabilitar capillas, casonas y hórreos, se conservan más de un centenar, y por mantener celebraciones como el desfile de carrozas de San Félix, el certamen Valdesoto d’Antañu o las mascaradas de invierno de los Sidros, declaradas Bien de Interés Cultural.

El galardón reconoce la unidad vecinal y el compromiso con la identidad cultural que distinguen a esta comunidad asturiana.

Varios globos procedentes de Bielorrusia obligan a cerrar los aeropuertos de Vilna y Kaunas

La presencia de varios globos procedentes de Bielorrusia en el espacio aéreo de Lituania ha provocado el cierre temporal de los aeropuertos de Vilna y Kaunas, afectando a unos 40 vuelos y 6.000 pasajeros. Según informó la radiotelevisión pública LRT, se cancelaron 10 vuelos, 14 fueron desviados y 16 sufrieron retrasos debido a la suspensión de operaciones por motivos de seguridad.

El responsable del Centro Nacional de Gestión de Crisis, Vilmantas Vitkauskas, explicó que se detectaron tres globos cuya trayectoria resultaba especialmente peligrosa para ambas ciudades. Aunque inicialmente se pensó que podrían ser globos meteorológicos, las autoridades concluyeron que estaban vinculados al contrabando, lo que llevó a cerrar temporalmente la frontera terrestre con Bielorrusia desde la tarde del viernes hasta la mañana siguiente.

Las fuerzas de seguridad han recuperado 12 globos, incautado cajas con tabaco de contrabando y detenido a cuatro personas presuntamente implicadas. Además, los dos pasos fronterizos con Bielorrusia permanecen cerrados de forma preventiva mientras continúa la investigación.

Este no es el primer incidente de este tipo. A principios de mes, el aeropuerto de Vilna ya había suspendido su actividad por la aparición de globos de origen desconocido cerca de sus instalaciones, lo que obligó a desviar vuelos a Letonia y Polonia. En aquel momento, el propio aeropuerto comunicó en redes sociales que el tráfico aéreo se interrumpió por "una serie de globos aerostáticos que se dirigían hacia el aeropuerto".

El Centro Nacional de Gestión de Crisis ha calificado nuevamente estos objetos como "globos de contrabando", aunque no ha precisado su procedencia ni su finalidad. Este suceso se suma a otros recientes que también afectaron al espacio aéreo lituano, como la detección de drones en las cercanías del aeropuerto de Vilna semanas atrás.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.