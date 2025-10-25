Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Emotivo homenaje a las víctimas mortales de la DANA casi un año después de la tragedia

Cerca de 800 personas se han dado cita el Teatro Olympia de Valencia para recordar a las 229 víctimas.

Isabel Goyanes
Publicado:

El teatro Olympia de Valencia ha acogido esta mañana un acto homenaje convocado por las asociaciones mayoritarias de afectados por la riada. Un acto en el que se buscaba, casi un año después de la barrancada, que las víctimas mortales tuvieran el protagonismo.

Durante más de dos horas, los familiares de las víctimas han subido al escenario y les han dedicado unas palabras de afecto y recuerdo y han rememorado cómo fueron las últimas horas de sus seres queridos. Un homenaje al que se han sumado también artistas como Pau Alabajos o Miquel Gil, así como la Muixeranga d’Algemesí, que han actuado en el teatro. Durante todo el acto, los nombres de las 229 víctimas han estado presentes, proyectados en el escenario.

No ha faltado tampoco el agradecimiento a todos los cuerpos de seguridad del Estado y a los miles de voluntarios por la labor que llevaron a cabo en la riada.

Un acto íntimo en el que no estaba previsto contar con representación institucional, pero en el que han hecho acto de presencia, a título personal, la ministra Diana Morant o la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, entre otros.

Un homenaje que ha concluido con una canción que artistas valencianos, como Panxo de Zoo, Pablo Sánchez de La Raíz, han cedido a las asociaciones de víctimas bajo el título "Lladres de Sobretaula", en la que instan a alzar la voz por los que ya no pueden hacerlo.

Casi un año después de la tragedia, los familiares siguen reivindicando verdad, justicia y reparación y aseguran que esta tarde trasladarán sus protestas a las calles de Valencia y Alicante, donde están convocadas dos manifestaciones para exigir de nuevo la dimisión de Carlos Mazón.

