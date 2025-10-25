Se viraliza una esquela de una mujer gallega: su "bisnieto-gato Bitelchús" rogó una oración por su alma

La sección de obituarios de los periódicos, aunque es triste por su significado, siempre acaba sacando una sonrisa a los lectores gracias a las personas que quieren despedir a sus familiares y amigos a través de un mensaje simpático o contando una anécdota de los fallecidos. En este caso, la esquela de María Teresa Castañeda Gil, una mujer de 93 años, ha hecho sonreír a miles de lectores. Su despedida, que fue publicada en La Voz de Galicia, se ha viralizado.

Su esquela se viralizó rápidamente por un detalle inesperado. Entre los familiares que recordaban a María Teresa, se mencionaba al "bisnieto gato Bitelchús". Precisamente, ese guiño cariñoso rompió con la solemnidad habitual de los obituarios y llenó las redes de comentarios que aplaudían la ternura y el humor de la familia.

Una esquela con 97.200 visualizaciones en X

Tras observar la esquela, el usuario de X, Xosé Castro, no tardó en compartirla en su cuenta de dicha red social. Con la foto de la esquela, publicó un mensaje que ya es viral. En dicha publicación, Castro afirmaba que "si dices el nombre del gato tres veces, se aparece".

En pocas horas, esta publicación superó las 24.000 visualizaciones: una cifra que fue aumentando a medida que pasaban los minutos. Tras la viral publicación, fueron muchos los usuarios que destacaron el toque de humor y humanidad que desprende la esquela, convirtiéndola en ejemplo de cómo los gallegos saben despedirse con afecto incluso en los momentos más tristes. Varios usuarios aseguraron que "solo en Galicia una esquela puede hacerte reír y llorar al mismo tiempo".

Más esquelas virales

Muy alejada de la rigidez de otros obituarios, esta esquela se une a la larga lista de ejemplos donde el ingenio, la emoción y el humor se entrelazan. Laura Gippini falleció en Santiago de Compostela a los 47 años. No obstante, y pese a la tristeza de la noticia, los que han querido recordarle lo han hecho tirando de humor. Tal y como podía leerse en la esquela, su familia y sus amigos le recordarán y le querrán por "su alegría y por la que lió el día de su cumpleaños". Sin embargo, esa esquela no queda ahí. Antes de rogar una oración por el alma de Laura, se puede leer "menos dramones y más bombones".

Otra esquela recordada es la de Soledad Hernández, fallecida en Madrid, que acusó a su familia de abandonarla y de "falta de cariño y apoyo durante la enfermedad". También Herminia Diego, de Valladolid, rogó una oración por su alma y agregó que "sus hijos pasan". Mucho más allá del enfado de algunos, el hermano de Milagros, Mari Carmen y Chelo se marchó sin dejarles "¡la receta de la paella en escabeche!" y María Rodrigo falleció tras escribir que "para un día que salía en una esquela, no la vio".