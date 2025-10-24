Maricarmen se niega a irse de su casa en la que lleva 70 años y ahora quieren desahuciarla: "Voy a luchar por ella"

Tener una vivienda es algo fundamental para nuestra supervivencia, necesitamos un lugar donde sentirnos seguros, calentitos y tranquilos, para poder descansar del mundo laboral o escolar. Es la sensación que tenía Maricarmen, una mujer de 87 años, que lleva en su casa siete décadas, desde los 17 años. Allí es donde se ha criado, ha crecido y donde fallecieron sus familiares más cercanos (sus padres y su hermano). Hasta hace un tiempo disfrutaba como otro cualquiera de su hogar día tras días, hasta que un fondo buitre compró la vivienda y comenzó este calvario que igual termina con ella en la calle.

El edificio ubicado en el barrio madrileño del Retiro, recientemente fue comprado por el fondo Urbagestión, que ahora le oferta dos opciones a Maricarmen; aceptar la brutal subida del alquiler, pasando de 500 euros a más de 2.500 euros, algo inviable para ella que cobra una pensión de 1.450 euros; o dejar la vivienda tras un doloroso desahucio que le quitará todos los recuerdos una vida. Al no poder cumplir ninguna de las dos opciones, Maricarmen solo tiene una cosa clara, quiere pasar sus últimos años en su vivienda y va a luchar por ello.

Una carta y 20 días para dejar su hogar

El próximo 29 de octubre a las 10:30 horas es la fecha marcada para quitarle todo a esta mujer, fecha que se le notificó mediante una carta que cambió su vida. "Mi sorpresa fue que recibí una carta del fondo buitre en el que se me decía que tenía que irme de mi casa. No le hice ningún caso porque ellos no pueden echarme. Si en algún momento me echan, será un juez el que me diga", comentaba. La situación parecía que no podía ir a peor, hasta que Maricarmen leyó en la carta que tan soló tenía 20 días para dejar la vivienda. "Mi problema es que tengo un desahucio con 20 días de comunicación para mover una casa de 70 años. Pero insisto, no me voy a ir. Llevo luchando años y voy a luchar hasta el final porque están jugando con mi vida", comentaba con firmeza al equipo de Atresmedia.

Continuaba explicado, que previamente les comentó la situación en al que se encontraba y la cantidad de dinero que recibía como pensión, algo que fue en vano según cuenta ella "me sentí humillada. Les notifiqué previamente mi pensión (que es de 1.450 euros). ¿De qué vivo entonces?". No obstante, ella no se rinde y todos los días sigue con esta guerra insistiendo que "me niego a irme de mi casa, hay muchísimas personas que están en mi misma situación. No podemos permitir que los especuladores nos echen de nuestras casas para hacerse más ricos".

Mensaje que era respaldado por el sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que hacían eco de la historia de Maricarmen por la red social X.

Apoyan la causa bajo el lema "Maricarmen nos quedamos contigo" y defienden su derecho a mantener un alquiler de renta baja porque en palabras de la mujer: "Es mi casa, es mi techo es mi vida y a mi nadie puede quitarme una vida de 70 años". Su historia ahora llega a todo el país y simboliza la de miles de personas que están siendo expulsadas de sus casas.

