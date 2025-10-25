Un incendio en una residencia de Carrión de Calatrava deja un fallecido

En la madrugada de este sábado se ha producido un incendio en la residencia de ancianos de Carrión de Calatrava (en Ciudad Real), que ha dejado un fallecido y ha obligado al desalojo de 91 residentes.

El orden cronológico de los hechos

Los hechos tenían lugar a las 06:07h de la madrugada de este sábado, cuando el servicio de atención de urgencias de la región castellanomanchega, recibía un aviso por la detección de un incendio en las instalaciones de la residencia de ancianos. Aunque las causas todavía están siendo investigadas, todo apunta a que ha sido provocado por un posible fallo en el conducto eléctrico.

91 desalojados en el Polideportivo Municipal

Como consecuencia, la residencia de mayores ha sido totalmente desalojada y, 5 de ellos han sido realojados en casas de sus familiares, y los 91 restantes han sido alojados en el Polideportivo Municipal de Carrión de Calatrava. Además, uno de los residentes y dos trabajadores de la residencia, han sido trasladados al Hospital de Ciudad Real por inhalación de humo.

Los bomberos han confirmado que el incendio ya ha sido extinguido, y hasta el lugar de los hechos se han desplazado los bomberos de Daimiel y Ciudad Real, la Guardia Civil, una UVI, siete ambulancias y la Cruz Roja.

