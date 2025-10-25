Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Robo de campanas

Roban una de las dos campanas de bronce en un santuario de Álava

Los vecinos dicen que estaban organizados, que necesitaron una grúa y varias personas para llevarse la campana del santuario. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer la sucedido.

Campana

Roban una de las dos campanas de bronce en un santuario de Álava | Antena 3 Noticias

Publicidad

Paula Rioz
Publicado:

El Santuario de Nuestra señora del Oro, así se llama la pequeña ermita donde se ha producido el robo de la campana bronce, es un lugar de culto del municipio de Zuya , en la provincia de Álava y según los vecinos, los ladrones descolgaron la pieza de dos toneladas del campanario y se la llevaron sin que nadie les viera.

Al pueblo le falta un repique de campana

El teléfono de Encarni sonó a las 8 de la mañana. "Encarni, se han llevado la campana de Oro" Patxo, vecino de Zuia y devoto del santuario alavés, acababa de descubrir que los ladrones habían robado una de las dos campanas del templo. "Subí corriendo hasta el santuario y vimos qué la puerta de acceso al campanario estaba forzada y que en efecto nos faltaba la campana pequeña". La pieza es de bronce y pesa dos toneladas.

Denuncia del robo

Encarni Urquiza, presidenta de la junta rectora de Nuestra Señora de Oro, relata que llamó inmediatamente a la Ertzaintza para denunciar el robo y es categórica en cuanto a la operación de los ladrones. "Esto estaba programado porque para descolgar la campana desde esa altura han necesitado una grúa o algo parecido, varias personas y no la han tirado desde el campanario porque en el suelo habría un gran boquete".

La campana repicaba de manera automática a las doce del mediodía y a las seis de la tarde. El día del robo, Patxo quiso hacerlas sonar a las ocho de la mañana y al ver que el botón no respondía subió a ver qué ocurría. La campana ya no estaba. “Tuvieron que hacerlo de noche y entre varias personas porque de día esto está lleno de ganaderos, turistas y paseantes" nos cuenta Patxo que no oculta su emoción, "para mí este lugar es muy importante".

Una nueva campana

Encarni y Patxo creen que el bronce está muy cotizado y que a estas alturas los ladrones ya han fundido la campana para sacar beneficio del robo. Los vecinos echan de menos un sonido que les ha acompañado toda la vida y piden a la Administración Local que la reponga. La semana que viene se reunirán para buscar una solución a un golpe que para la zona es más emocional que económico. La campana lleva repicando en lo alto del valle "toda la vida".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

La 'tertulia del bordillo', el remedio de unos vecinos de Gran Canaria contra la soledad no deseada

El remedio de unos vecinos de Gran Canaria contra la soledad no deseada

Publicidad

Sociedad

Campana

Roban una de las dos campanas de bronce en un santuario de Álava

Detenidas cuatro personas por más de 120 delitos de sextorsión, captaban a sus víctimas en páginas web de citas

Detenidas cuatro personas por más de 120 delitos de sextorsión, captaban a sus víctimas en páginas web de citas

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Noticias de hoy, domingo 25 de octubre de 2025

Imagen de Guardia Civil
ROBO

Tres detenidos en Granada por atar a un camionero a un árbol y robarle cable de cobre

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Violencia de Género

Investigan el asesinato de una mujer de 37 años como posible crimen machista en Alicante

Estafas online
Estafas SMS

La nueva estafa de la que alerta la Policía: "Suspendida la entrega del paquete"

La Policía Nacional avisa sobre la estafa en la que los delincuentes se hacen pasar por servicios de logística indicando que el paquete no se puede entregar porque el pedido no tiene número de casa.

Imagen de archivo de un coche de bomberos
INCENDIO

Un incendio en una residencia de Carrión de Calatrava deja un fallecido

La residencia de mayores ha sido totalmente desalojada y 91 de los residentes han sido realojados en el Polideportivo Municipal de la localidad castellanomanchega.

Imagen de la esquela de María Teresa Castañeda Gil

Se viraliza una esquela de una mujer gallega: su "bisnieto-gato Bitelchús" rogó una oración por su alma

Día Mundial de la Pasta

Día Mundial de la Pasta: descubre sus orígenes, curiosidades y por qué sigue siendo el plato más universal

Efemérides de hoy 25 de octubre de 2025: Condena a Luciano Benjamin Méndez

Efemérides de hoy 25 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 25 de octubre?

Publicidad