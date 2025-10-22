Una cámara de seguridad grabó al asesino de Villaverde pensando qué hacer con el arma del crimen: "No sé dónde tirarlo"

Una cámara instalada en el salón del domicilio del arrestado, en Torrejón de Ardoz, ha aportado un elemento central a la investigación del asesinato de Marta, de 21 años, en Villaverde (Madrid).

En las imágenes, difundidas por Telemadrid, se ve al sospechoso poco después del crimen, cambiándose de ropa y guardando la anterior en una mochila. También se le escucha hablar por teléfono sobre el arma homicida: “Que no pase nada, espero que no. Y a ver si van a sospechar o algo. Es que no sé dónde tirarlo porque al final eso acaba en el… A ver, la máquina lo tritura”.

El hombre fue detenido horas después en su vivienda. El cuerpo de la joven apareció sin vida en la habitación alquilada donde vivía con su bebé de 15 meses. La víctima fue localizada por la hija de la casera al regresar del colegio. Los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento. La investigación apunta a múltiples puñaladas.

Orden de alejamiento y antecedentes de violencia de género

Según fuentes próximas a la investigación citadas por EFE, el detenido tenía una orden de alejamiento respecto a Marta y constaban denuncias previas. La joven figuraba en el sistema VioGén, con nivel de riesgo “bajo”. Las primeras pesquisas señalan que el día del crimen no habría sido la primera vez que el sospechoso incumplía esa medida judicial.

Un compañero de piso del arrestado ha declarado haber escuchado una discusión telefónica entre el sospechoso y la víctima horas antes del asesinato, según la cadena madrileña. En esa conversación, Marta le habría comunicado que había conocido a otra persona y que no quería mantener contacto.

Qué muestran las cámaras del salón

El vídeo aporta dos vectores incriminatorios: por un lado, el intento de ocultación de indicios (cambio de ropa, mochila); por otro, la conversación sobre el destino del arma: “La máquina lo tritura”, en la que el detenido expresa temor a levantar sospechas y busca consejo de su interlocutor. La frialdad que reflejan las imágenes poco después de los hechos es uno de los aspectos subrayados por los investigadores.

El juzgado competente ha incorporado el material audiovisual y los testimonios al procedimiento. Continuarán las diligencias para completar la cronología, analizar huellas y trazas, y determinar itinerarios del sospechoso antes y después del crimen. La instrucción también revisará el cumplimiento de la orden de protección y la evaluación de riesgo previa.

Si tú o alguien de tu entorno necesita ayuda, el 016 atiende 24/7 y en 53 idiomas. También está disponible el correo 016-online@igualdad.gob.es, WhatsApp 600 000 016, y para menores el teléfono de Fundación ANAR 900 20 20 10. En emergencia, llama al 112 o a 091 (Policía Nacional) y 062 (Guardia Civil). Si no puedes llamar, utiliza la app ALERTCOPS, que envía una alerta geolocalizada a las fuerzas de seguridad.

