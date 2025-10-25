Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Día de la pasta

Día Mundial de la Pasta: descubre sus orígenes, curiosidades y por qué sigue siendo el plato más universal

Cada 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Pasta, un homenaje a uno de los alimentos más queridos del planeta. De los antiguos fideos chinos a las recetas italianas que conquistaron todas las mesas, la pasta simboliza tradición, diversidad y unión familiar.

Día Mundial de la Pasta

Día Mundial de la Pasta

Publicidad

Alberto Zoreda
Publicado:

Cada 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Pasta, una fecha que rinde tributo a uno de los alimentos más populares y versátiles del planeta. Instituido en 1995 por el Congreso Mundial de la Pasta en Roma, este día busca destacar el valor cultural, nutricional y gastronómico de un producto que ha trascendido fronteras y generaciones. La pasta no solo es un plato cotidiano, sino también un símbolo de identidad culinaria y de unión familiar en muchas culturas.

Raíces históricas y evolución

Aunque comúnmente se asocia la pasta con Italia, sus orígenes son mucho más antiguos y diversos. En China, se han encontrado vestigios de fideos elaborados hace más de 4.000 años. En Europa, los romanos ya preparaban platos similares como la “lagana”, una masa plana que podría considerarse precursora de la lasaña. Sin embargo, fue en Italia donde la pasta adquirió su forma moderna y se convirtió en un emblema nacional. Con el paso de los siglos, se perfeccionaron técnicas de elaboración, se diversificaron las formas y se regionalizaron las recetas, dando lugar a una riqueza gastronómica sin igual.

Variedades para todos los gustos

Actualmente, existen más de 600 tipos de pasta reconocidos, cada uno con una forma, textura y propósito específico. Algunas de las más conocidas incluyen:

  • Spaghetti: largos y delgados, ideales para salsas ligeras como la marinara.
  • Macarrones: cortos y curvados, perfectos para salsas espesas como la boloñesa.
  • Fettuccine: tiras planas que combinan bien con salsas cremosas como la Alfredo.
  • Raviolis y tortellinis: pastas rellenas que se sirven con salsas suaves para resaltar el sabor del relleno.

La pasta puede ser fresca o seca, con o sin huevo, y elaborada con trigo duro, integral, sin gluten o incluso con vegetales. Esta diversidad permite adaptarla a todo tipo de dietas y preferencias.

Platos emblemáticos

Con motivo del Día Mundial de la Pasta, se suelen destacar los platos más representativos de la cocina italiana y mundial. Entre ellos se encuentran:

  • Pappardelle al cinghiale: típico de la Toscana, con ragú de jabalí cocinado lentamente.
  • Carbonara: receta romana con guanciale, yema de huevo y queso pecorino.
  • Tagliatelle al ragù alla Bolognese: pasta fresca con salsa de carne.
  • Lasagne alla Bolognese: capas de pasta con bechamel y ragú, gratinadas.
  • Cacio e pepe: espaguetis con queso pecorino y pimienta negra, ejemplo de simplicidad y sabor.

Además, países como Grecia, Japón y Corea han desarrollado sus propias versiones de pasta, adaptadas a ingredientes locales y tradiciones culinarias.

Pasta y sostenibilidad

Más allá de su sabor y versatilidad, la pasta es también un alimento sostenible. Su producción requiere menos recursos que otros productos de origen animal, y su larga vida útil la convierte en una opción práctica y económica. En Italia, el consumo per cápita supera los 23 kilos al año, y cada vez más productores apuestan por métodos responsables y respetuosos con el medio ambiente.

Una celebración con sabor a tradición

El Día Mundial de la Pasta no solo celebra un alimento, sino también una tradición que ha evolucionado con el tiempo sin perder su esencia. Ya sea en una receta casera, en un restaurante de alta cocina o en una comida rápida, la pasta sigue siendo protagonista indiscutible en la mesa de millones de personas. Su capacidad para adaptarse, reinventarse y conectar culturas la convierte en mucho más que un plato: es una experiencia compartida que une al mundo a través del sabor.

Efemérides de hoy 25 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 25 de octubre?

Efemérides de hoy 25 de octubre de 2025: Condena a Luciano Benjamin Méndez

Publicidad

Sociedad

Día Mundial de la Pasta

Día Mundial de la Pasta: descubre sus orígenes, curiosidades y por qué sigue siendo el plato más universal

Efemérides de hoy 25 de octubre de 2025: Condena a Luciano Benjamin Méndez

Efemérides de hoy 25 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 25 de octubre?

El remedio de unos vecinos de Gran Canaria contra la soledad no deseada

La 'tertulia del bordillo', el remedio de unos vecinos de Gran Canaria contra la soledad no deseada

El acusado de matar a un hombre durante una fiesta 'chemsex'
Asesinato

Condenado el piloto británico que asesinó a un hombre durante sesión de 'chemsex' en Vallgorguina

Radiografía de una población envejecida: Al menos 10 millones de españoles tienen más 65 años
Informe edadismo

Radiografía de una población envejecida: al menos 10 millones de españoles tienen más 65 años

Nuevo caso de acoso escolar en Jerez de la Frontera
Acoso escolar

Una menor de Jerez de la Frontera, nueva víctima de acoso escolar: "Márcate un Sandra, calva"

El centro educativo ha tomado la medida disciplinaria de expulsar a los alumnos implicados en el caso.

Preservativo
ABUSO SEXUAL

Condenado a dos años de cárcel por quitarse el preservativo sin el consentimiento de una mujer en Almería

Un hombre se tendrá que enfrentar a una multa de 5.000 euros y una orden de alejamiento durante 6 años.

Un agente de Policía Nacional

Desmantelan en Tarragona una red de familias que fingía tener hijos menores no acompañados

“La mujer sufría agresiones físicas y sexuales”

Rescate en Málaga tras 13 días secuestrados en un coche: "La mujer sufría agresiones físicas y sexuales"

Vecinos de Málaga colocan sillones en una parada de autobús ante la falta de marquesina y asientos

Vecinos de Málaga colocan sillones en una parada de autobús ante la falta de marquesina y asientos

Publicidad