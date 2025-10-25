Tres detenidos en Granada por atar a un camionero a un árbol y robarle cable de cobre

La Guardia Civil ha detenido a tres personas en Granada por atar a un camionero a un árbol y robarle 3.500 metros de cable de cobre. Los detenidos son tres hombres de entre 23 y 43 años.

El orden de los hechos

Los hechos transcurrieron el pasado 30 de septiembre en un área de servicio de Bailén (Jaén), donde el camionero, que transportaba bobinas de cobre en su vehículo, decidió parar para descansar, cuando de repente fue atacado por cinco personas y amenazado con un cúter en el cuello obligándole a bajarse del camión. Una vez abajo, los atacantes llevaron al camionero hasta una zona de campo próxima, donde lo ataron a un árbol mientras le robaban el cable de cobre.

En total le robaron 3.500 metros de cable de cobre, valorados en 10.000 euros, un material que los ladrones metieron dentro de una furgoneta alquilada y, después del delito, liberaron al camionero.

Gracias a las imágenes de unas cámaras de seguridad que había próximas al lugar de los hechos, se ha podido identificar a las cinco personas presuntamente implicadas en el robo con violencia e intimidación

El cable fue localizado en una chatarrería

Días después, la Guardia Civil encontró el cable de cobre que habían robado en una chatarrería de Granada, cuyo responsable ha sido también detenido por un presunto delito de receptación del cobre. Aunque hasta el momento sólo han sido detenidos tres de los cinco atacantes, y el responsable de la chatarrería, la Guardia Civil sigue investigando para arrestar a los otros dos implicados.

