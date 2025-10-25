Efemérides de hoy 25 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 25 de octubre?

El 25 de octubre de 2013, el exgeneral argentino Luciano Benjamín Menéndez es condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976–1983). El fallo, emitido por un tribunal federal en Córdoba (Argentina), lo responsabiliza por secuestros, torturas y asesinatos perpetrados en centros clandestinos de detención bajo su mando. Menéndez, quien ya acumulaba varias condenas previas, es considerado uno de los principales ejecutores del terrorismo de Estado en la región centro-norte del país.

La sentencia se enmarcó en el proceso de justicia transicional que Argentina lleva adelante desde el retorno a la democracia, y fue celebrada por organismos de derechos humanos como un paso más hacia la reparación y la memoria. Durante el juicio, sobrevivientes y familiares de las víctimas ofrecieron testimonios que reconstruyeron el horror vivido en aquellos años, reafirmando el compromiso del país con el juzgamiento de los responsables de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Un 25 de octubre, pero de 1977, en un momento clave de la transición democrática española, se firman los Pactos de la Moncloa, acuerdos entre el Gobierno de Adolfo Suárez, los principales partidos políticos, sindicatos y empresarios. Estos pactos, divididos en un documento económico y otro político, buscaban frenar la grave crisis económica que atravesaba el país, marcada por la inflación y el desempleo, y garantizar la estabilidad institucional. Las medidas acordadas incluyeron reformas fiscales, control del gasto público y avances en derechos sociales, consolidando un marco de consenso que permitió avanzar hacia la aprobación de la Constitución de 1978.

¿Qué pasó el 25 de octubre?

1838.- Se funda la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.

1878.- Atentado frustrado contra Alfonso XII, en la calle Mayor de Madrid.

1906.- El español Santiago Ramón y Cajal y el italiano Camilo Golgi ganan el premio Nobel de Medicina.

1936.- Durante la guerra civil española, 515 toneladas de oro del Banco de España se embarcan en Cartagena, con destino a la URSS.

1945.- La Asamblea General de la ONU aprueba la admisión de China.

1956.- El español Juan Ramón Jiménez gana el Premio Nobel de Literatura.

1979.- En España y tras sendas consultas, quedan refrendados los Estatutos de Autonomía de Cataluña y País Vasco.

1994.- El Vaticano anuncia el establecimiento de relaciones oficiales estables y permanentes, no diplomáticas, con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

2009.- Se emite el primer concierto en streaming retransmitido por YouTube, un directo de U2 en el Rose Bowl de Pasadena (California).

2020.- Los chilenos deciden en un plebiscito y por amplia mayoría reemplazar la Constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

2024.- Ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, donde Leonor de Borbón se encarga, por primera vez, de la entrega en los galardones.

¿Quién nació el 25 de octubre?

1825.- Johan Strauss, compositor austriaco.

1838.- George Bizet, compositor francés.

1881.- Pablo Ruiz Picasso, pintor español.

1928.- Jeanne Cooper, actriz estadounidense.

1963.- José Rafael Ortiz Rijos, 'Piculin Ortiz', jugador de baloncesto puertorriqueño.

1984.- Katheryn Elizabeth Hudson, cantante estadounidense conocida como Katy Perry.

2001.- Isabel de Brabante, princesa de Bélgica, duquesa de Brabante y heredera al trono de Bélgica.

¿Quién murió el 25 de octubre?

1866.- Modesto Lafuente, historiador español.

1994.- Francisco Yndurain, filólogo español.

1999.- Payne Stewart, jugador de golf estadounidense.

2013.- Amparo Soler Leal, actriz española.

2017.- María Cristina del Pino Segura, "Pinito del Oro", trapecista, española.

2020.- Dolores Caballero Abril, "Dolores Abril", actriz y cantante española.

2023.- Fernando Fernández Tapias, empresario español y vicepresidente del Real Madrid.

¿Qué se celebra el 25 de octubre?

Hoy, 25 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Ópera y el Día Mundial del Karate.

Horóscopo del 25 de octubre

Los nacidos el 25 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 25 de octubre

Hoy, 25 de octubre, se celebra los santos Frutos, Lucio, Crispín, Jenaro, Crisanto y Teodosio.