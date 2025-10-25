Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Estados Unidos despliega su mayor portaaviones en aguas del Caribe en medio de la tensión con Venezuela

El Gerald Ford y su grupo de ataque se unen de este modo al contingente desplegado desde el verano por el Pentágono en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.

Fotograf&iacute;a cedida por la Marina de los Estados Unidos donde se muestra el USS Gerald R. Ford

Fotografía cedida por la Marina de los Estados Unidos donde se muestra el USS Gerald R. FordEFE

Neila Gallego
Actualizado:
Publicado:

Estados Unidos ha anunciado el despliegue en el mar Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense. Se produce en medio de la tensión con Venezuela por los ataques militares contra lanchas al parecer cargadas con drogas.

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, instruyó el envió del portaaviones y de su grupo de ataque al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos "en apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales", explicó en un comunicado. Según indican, este despliegue "reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense".

Su objetivo principal es la lucha contra el narcotráfico, por lo que, según Hegseth estas medidas "fortalecerán las capacidades existentes para desmantelarlo", así como "reducir" las actividades de las organizaciones transnacionales en la región latinoamericana.

EEUU anuncia la muerte de seis tripulantes de una narcolancha

La orden del despliegue se produce poco después de que el secretario de Defensa anunciara un nuevo ataque conta una "narcolancha" en aguas del Caribe que vincularon con la organización criminal venezolana 'Tren de Aragua'. En la ofensiva, las fuerzas estadounidenses mataron a seis tripulantes, lo que subraya el clima de tensión entre Donald Trump y sus homólogos: Nicolás Maduro y Gustavo Petro.

Clima de tensión entre países

De hecho, Trump y Petro ya han protagonizado un enfrentamiento abierto. El inquilino de la Casa Blanca tachó este miércoles de "matón y mal tipo que produce mucha droga", amenazando con tomar "medidas muy severas contra él y su país" de no frenar las declaraciones en su contra.

Las tensiones con Caracas no se quedan atrás. Entre ataques y acusaciones cruzadas, el mandatario estadounidense ha aprobado que la CIA opere en Venezuela, mientras que el presidente venezolano ordenó el despliegue indefinido de tropas y recursos en cinco provincias, ampliando la movilización original de 15.000 soldados que siguió al primer ataque estadounidense contra embarcaciones.

