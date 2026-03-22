Noticias de hoy, domingo 22 de marzo de 2026

La amenaza de Trumo a Irán, la comparecencia de Sanchez en el Congreso y el apagón en Cuba, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, domingo 22 de marzo.

Trump lanza un ultimátum a Irán y Teherán responde con otra amenaza: 'Si en 48 horas Ormuz no está abierto, atacaremos las centrales eléctricas'

En la madrugada del 21 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum a Irán: le dio 48 horas para abrir completamente el estrecho de Ormuz sin condiciones o, de lo contrario, amenazó con atacar sus centrales eléctricas, empezando por la de mayor tamaño. La advertencia llega tras los ataques iraníes a varios buques en este enclave clave para el tráfico marítimo.

Irán respondió advirtiendo de que, si se bombardean sus instalaciones, atacará infraestructuras energéticas, plantas de desalinización y sistemas tecnológicos estadounidenses en la región. Trump, además, rechazó la posibilidad de negociar el fin del conflicto y aseguró que Estados Unidos va "semanas por delante" de sus planes iniciales.

En mensajes publicados en redes sociales, el mandatario afirmó que la capacidad militar iraní está gravemente debilitada y criticó informaciones periodísticas que cuestionan sus resultados. También descartó cualquier acuerdo, incluso después de que el papa León XVI pidiera una tregua para abrir la vía del diálogo.

Mientras tanto, el conflicto continúa escalando. Estados Unidos aseguró haber reducido la capacidad de Irán para amenazar la navegación en Ormuz tras un ataque contra un arsenal subterráneo en la costa, donde se almacenaban misiles antibuque, según explicó el jefe del Comando Central, Brad Cooper.

En paralelo, dos misiles iraníes impactaron en el sur de Israel, causando unos 120 heridos, en una zona cercana a su principal instalación nuclear. El ataque se produjo después de que Teherán denunciara un bombardeo contra su planta de enriquecimiento de uranio en Natanz.

Durante la madrugada del domingo, Israel lanzó una nueva oleada de ataques sobre Teherán, mientras Arabia Saudí informó de la interceptación de drones y misiles balísticos dirigidos contra su territorio, tanto en el este del país como en la zona de Riad.

Sánchez comparecerá en el Congreso para defender el paquete anticrisis y la posición de España ante la guerra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este miércoles en el Congreso para explicar la postura de España ante la guerra y defender el paquete de medidas económicas aprobado el viernes en Consejo de Ministros, que aún debe ser convalidado por la Cámara.

El Ejecutivo afronta dos votaciones con perspectivas distintas. El decreto general, que incluye la mayor parte de las ayudas, cuenta en principio con apoyos suficientes, mientras que el específico sobre vivienda, impulsado por Sumar, encuentra un rechazo frontal de PP, Vox y Junts y, por ahora, no será remitido al Congreso para ganar tiempo en la negociación.

La semana parlamentaria arrancará el martes con el debate de varias iniciativas, entre ellas una reforma del Código Penal sobre velocidad en la conducción impulsada por el PSOE y otra del PP sobre seguros agrarios. También se discutirán propuestas de Junts sobre la carga fiscal y del PNV para reforzar la industria.

El miércoles, además de la intervención de Sánchez, tendrá lugar el habitual cara a cara con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. El jueves se votará el decreto anticrisis y se abordarán enmiendas del Senado a una ley de Junts sobre multirreincidencia.

En paralelo, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha pedido responsabilidad al sector alimentario para evitar nuevas subidas de precios. Ha explicado que las medidas aprobadas, valoradas en 877 millones de euros, buscan sostener la actividad agraria y pesquera, compensar el impacto del encarecimiento energético y contener el precio de los alimentos.

Planas también ha advertido del riesgo que supone la situación en el estrecho de Ormuz, por donde transita gran parte del petróleo y el gas mundial, lo que podría afectar a la producción de fertilizantes. En este contexto, ha subrayado la necesidad de reducir la dependencia exterior y avanzar hacia soluciones con mayor autonomía a largo plazo.

Cuba sufre el segundo apagón total en menos de una semana

Cuba ha sufrido un nuevo apagón total en menos de una semana, el séptimo en año y medio, en medio de una grave crisis energética que arrastra desde mediados de 2024. Aunque los problemas son estructurales, la situación se ha agravado por las restricciones al suministro de combustible derivadas del bloqueo petrolero de Estados Unidos.

En las últimas dos semanas se han producido dos apagones nacionales y otro corte masivo que dejó sin luz a gran parte del país. En este último caso, el Ministerio de Energía y Minas confirmó la desconexión completa del sistema eléctrico y anunció el inicio de los trabajos para su recuperación.

La restauración del servicio es lenta y compleja, ya que comienza con fuentes de generación más simples, como la solar o hidroeléctrica, para ir reconectando progresivamente distintas zonas.

Uno de los principales obstáculos es la escasez de diésel y fueloil, necesarios para alimentar los sistemas de generación, lo que dificulta aún más la recuperación. Todo ello coincide con la presencia en La Habana de centenares de políticos y activistas internacionales que protestan contra el bloqueo energético.

El Gobierno cubano responsabiliza a las sanciones estadounidenses de la situación, a la que califica de "asfixia energética". Expertos estiman que serían necesarios entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para rehabilitar el sistema eléctrico, en un contexto en el que la economía del país ha caído más de un 15 % desde 2020, según datos oficiales.

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