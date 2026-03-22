Cuba sufre el segundo apagón total en menos de una semana

En menos de una semana Cuba hace frente a un nuevo apagón total. Es el sétimo en año y medio. La isla está inmersa en una profundacrisis energética desde mediados de 2024 por causas estructurales, pero la situación se ha agravado muchísimo desde que Estados Unidos impuso un bloqueo petrolero que ha llevado los cortes eléctricos a máximos.

En las últimas dos semanas se han registrado dos apagones nacionales y un corte masivo del suministro, que dejó dos tercios de la isla sin electricidad. Em esta ocasión el Ministerio de Energía y Mina informaba a través de sus redes sociales de que se había "producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional" al tiempo que añadía: "Ya comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento".

El restablecimiento del SEN es un procedimiento lento y laborioso que puede demorar días. Supone empezar a generar energía con las fuentes de arranque sencillo (solar, hidroeléctrica, motores de generación) para ir dando servicio a pequeñas áreas que luego se van interconectando.

El problema más grande, en esta ocasión es que la isla ya casi no dispone de diésel y fueloil para sus motores de generación debido al bloqueo petrolero estadounidense. Este apagón tiene lugar al mismo tiempo que varios centenares de políticos y activistas, principalmente de América latina y Europa, se han concentrado en La Habana en solidaridad con Cuba y para protestar contra el bloqueo petrolero.

El Gobierno cubano apunta al impacto que las sanciones estadounidenses tienen sobre la isla y acusa a Washington de "asfixia energética". Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico. Los apagones lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales.