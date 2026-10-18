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Noticias de hoy, domingo 18 de octubre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 18 de octubre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, domingo 18 de octubre de 2026

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Antena 3 Noticias
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Las consecuencias que está dejando la DANA Adam, las protestas en las calles de Francia, el desalojo de migrantes en Ceuta o las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en un acto político en Badalona, entre las noticias más relevantes de este domingo, 18 de octubre.

Muere una mujer en Cataluña por las lluvias

Este domingo se ha encontrado el cuerpo sin vida de una mujer que desapareció el sábado tras caer a una riera en Cabrera de Mar, en la comarca barcelonesa del Maresme, donde las intensas lluvias han provocado una importante crecida del caudal. El aviso se recibió a las 19:41 horas, y desde entonces se desplegó un dispositivo de búsqueda por tierra y mar.

Nuevos desalojos en Ceuta

Desde primera hora de este domingo, la Policía Nacional mantiene un operativo en las barriadas de la ciudad autónoma, con el objetivo de localizar a los migrantes que estaban viviendo en las playas, y que huyeron de esas zonas cuando se desmantelaron sus asentamientos. Los agentes están desplegados en la zona del Poblado de Regulares y el entorno de la barriada de Los Rosales.

Manifestaciones en Francia

Francia vivía una jornada de fuertes tensiones sociales este sábado, marcada por multitudinarias manifestaciones, enfrentamientos con la Policía y graves daños materiales. Según el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, los disturbios dejaron más de 1.800 detenidos y 150 agentes heridos en diferentes puntos del país. Uno de los episodios más destacados se producía este sábado en Limoges, donde un incendio destruía gran parte del edificio del Ayuntamiento. Las llamas alcanzaron el tejado provocando el derrumbe de la torre del campanario.

Feijóo promete expulsar a los okupas en 48 horas

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este sábado en un acto político en Badalona junto al presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, y el alcalde de la localidad, Xavier García Albiol, en el que ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis de Ceuta, la política de vivienda y los últimos acontecimientos que afectan al PSOE. Durante su intervención, Feijóo ha defendido una política de tolerancia cero frente a la ocupación ilegal y la delincuencia, y ha reclamado una mayoría amplia para propiciar un cambio político en España.

Efemérides de hoy 17 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 17 de octubre?

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Sociedad

Imagen de la narcolancha interceptada por un patrullero de la Guardia Civil

La Guardia Civil intercepta una narcolancha con 3.000 kilos de hachís en Mazagón, Huelva

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, domingo 18 de octubre de 2026

Bañistas toman el sol en la Playa de Palma

Un hombre es detenido por violar a una mujer en el baño de un local en la Playa de Palma

Arma de la agresión
AGRESIÓN

Detienen a un hombre de 38 años en Sevilla tras agredir a su pareja con un arma blanca

Imagen de archivo del Hospital Universitario de Ceuta.
CRISIS CEUTA

Un inmigrante ingresado bajo sospecha de meningitis muerde a un celador del Hospital Universitario de Ceuta

Bomberos de Cataluña
DANA

Encuentran el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida tras caer a una riera por las fuertes lluvias en Cataluña

La mujer desapareció este sábado 17 de octubre y su cadáver ha sido recuperado horas después en el espigón del puerto de Premià de Mar, Barcelona.

Efemérides de hoy 18 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 18 de octubre?
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Las intensas lluvias en Almería provocan graves inundaciones en El Ejido y Huércal de Almería

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