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CRISIS CEUTA

Un inmigrante ingresado bajo sospecha de meningitis muerde a un celador del Hospital Universitario de Ceuta

El agresor llegó a Urgencias con un comportamiento muy agresivo y mordió al trabajor en el brazo cuando varios profesionales trataban de sujetarle.

Imagen de archivo del Hospital Universitario de Ceuta.

Imagen de archivo del Hospital Universitario de Ceuta. Ministerio de Sanidad

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Irene Delgado
Irene Delgado
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Un celador del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) ha sufrido una mordedura en el brazo por parte de un paciente ingresado bajo sospecha de meningitis, según ha recogido el Pueblo de Ceuta. La agresión se produjo durante el turno de noche, cuando varios trabajadores sanitarios intentaban sujetar al joven, que había llegado al servicio de Urgencias con un comportamiento "muy agresivo".

El incidente provocó al celador un hematoma y quedó registrado en el informe médico como una lesión causada por una "mordedura humana". Tras lo ocurrido, el trabajador recibió asistencia sanitaria y fue vacunado esa misma noche.

Además, el médico le recomendó vigilar la evolución de la herida ante el riesgo de que pudiera infectarse por las bacterias presentes en la boca del paciente. Según las fuentes consultadas, el celador acudirá el lunes al servicio de Medicina Preventiva para continuar con la valoración y el seguimiento.

El paciente permanece ingresado en la UCI

El joven, que ronda la veintena, permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del HUCE. Fuentes médicas señalan que presenta un cuadro clínico compatible con la meningitis, aunque todavía se desconoce si sería de origen bacteriano o vírico.

El diagnóstico tampoco está confirmado, ya que es necesario realizar las pruebas pertinentes para determinar si se trata de esta enfermedad o de otra patología con síntomas similares.

La meningitis es una inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Puede estar provocada por distintos microorganismos y su evolución depende, entre otros factores, de la causa que la origine. La variante bacteriana puede avanzar rápidamente y causar complicaciones graves, mientras que la vírica suele presentar una evolución más leve, aunque también puede revestir gravedad.

El riesgo de infección por la mordedura

La posible infección derivada de la mordedura constituye un riesgo diferente del relacionado con la sospecha de meningitis. Cuando una mordedura humana rompe la piel, las bacterias presentes en la boca pueden penetrar en los tejidos, por lo que la lesión requiere valoración médica y seguimiento.

Por otra parte, algunas formas de meningitis pueden provocar alteraciones del comportamiento, confusión, agitación e incluso episodios de agresividad.

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