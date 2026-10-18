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Buscan a una persona desaparecida tras caer a una riera por las fuertes lluvias en Cataluña

El temporal mantiene en alerta a buena parte del país, con riesgo de precipitaciones torrenciales y acumulaciones de hasta 400 litros por metro cuadrado en zonas de la Comunidad Valenciana.

Bomberos de Cataluña

Bomberos de Cataluña @bomberscat

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

Los Servicios de Emergencias buscan a una persona desaparecida después de caer a una riera en Cabrera de Mar, en la comarca barcelonesa del Maresme, donde las intensas lluvias han provocado una importante crecida del caudal. El aviso se recibió a las 19:41 horas, y desde entonces se ha desplegado un dispositivo de búsqueda por tierra y mar.

En el operativo participan seis dotaciones de los Bombers de la Generalitat, junto con los Mossos d'Esquadra y Salvamento Marítimo. Los equipos trabajan para localizar a la persona en una zona afectada por las lluvias torrenciales.

La situación meteorológica también ha obligado a extremar las precauciones en otros puntos del país. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo chubascos y tormentas muy fuertes en Cataluña, el litoral mediterráneo y el sureste peninsular, con posibilidad de precipitaciones torrenciales.

Alerta roja en Valencia y Alicante

La Comunidad Valenciana afronta uno de los escenarios de mayor riesgo, con avisos rojos previstos a partir de las 10:00 horas en Valencia y Alicante. Las lluvias podrían dejar acumulaciones de entre 300 y 400 litros por metro cuadrado en 24 horas, en puntos del litoral y prelitoral del sur de Valencia y el norte de Alicante, especialmente entre el domingo y el lunes.

En las islas Pitiusas también existe riesgo de precipitaciones torrenciales, mientras que Murcia y Andalucía podrían registrar tormentas localmente muy fuertes y persistentes.

El episodio de lluvias está relacionado con la influencia de una masa de aire frío en altura y la formación de dos DANAS: una denominada Adam, situada al norte, sobre Francia, y otra al suroeste de la península ibérica. Las precipitaciones afectarán a buena parte del territorio, aunque con distinta intensidad según la zona. En Cataluña se esperan tormentas localmente fuertes durante la madrugada, mientras que en otras comunidades las lluvias podrían ir remitiendo a lo largo del día.

Descenso térmico generalizado

Además, se prevé un descenso generalizado de las temperaturas y la presencia de vientos moderados, con rachas muy fuertes en algunos puntos del litoral valenciano y del norte peninsular. Ante la posibilidad de inundaciones y crecidas repentinas, las autoridades recomiendan seguir los avisos oficiales y evitar atravesar rieras, ramblas o zonas inundadas.

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