Detienen a un hombre de 38 años en Sevilla tras agredir a su pareja con un arma blanca

La Policía Local de Arahal, en Sevilla, ha detenido esta madrugada a un hombre de 38 años, por ser el presunto autor de un delito de violencia de género, tras haber agredido a su pareja, una mujer de 35 años, con un arma blanca en su domicilio.

Los hechos han ocurrido cerca de la 1:20 horas de este domingo, cuando una vecina ha llamado a los agentes tras haber escuchado grito pidiendo auxilio por parte de la víctima. Inmediatamente después, se ha desplazado hasta allí una patrulla de la Policía Local, y los agentes han encontrado a la víctima con una herida por arma blanca en la parte superior de su pierna, por lo que ha sido trasladada al Hospital de Valme de Sevilla.

El presunto autor de los hechos ha sido detenido, mostrando resistencia y provocando heridas de carácter leve en uno de los agentes. Posteriormente, el arrestado ha sido reducido y entregado a una patrulla de la Guardia Civil, quien ha incautado el cuchillo utilizado para la agresión, y se ha hecho cargo de las investigaciones correspondientes.

En un primer momento tanto el agresor como la víctima han sido trasladados a un centro de salud de la localidad, y la víctima ha sido derivada al hospital para hacerle una valoración más exhaustiva de las heridas.

Apuñala a su mujer en el abdomen en Palma

Esta misma semana ha tenido lugar otra noticia similar, pero en Palma, donde una mujer de 57 años tenía que ser ingresada en la UCI del Hospital de Son Espases, tras haber sido apuñalada por su pareja en su vivienda. El hombre, de 61 años, era detenido por la Policía Local de Palma y la Policía Nacional.

El suceso ocurría este jueves, alrededor de las 21:45 horas de la noche, en una calle próxima a la plaza de toros. Según detallaba el periódico Última hora, habría sido el propio autor de los hechos el encargado de llamar a emergencias alertando de lo ocurrido.

A los pocos minutos, una patrulla de la Policía Local de Palma se desplazó hasta el lugar de los hechos, y atendieron a la víctima mientras llegaban los equipos sanitarios. La mujer estaba herida con una cuchillada en el abdomen, por lo que tuvo que ser trasladada al hospital donde continúa ingresada.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, se está haciendo cargo de las investigaciones, mientras que el hombre ya ha sido detenido.