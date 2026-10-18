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Efemérides de hoy 18 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 18 de octubre?

Consulta las efemérides de hoy 18 de octubre de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Efemérides de hoy 18 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 18 de octubre?

Efemérides de hoy 18 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 18 de octubre?

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Alberto Zoreda
Alberto Zoreda
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El 18 de octubre de 2014, Podemos celebra su I Asamblea Ciudadana en el Palacio de Vistalegre en Madrid. Tras el éxito emergente del partido en las elecciones europeas de ese mismo año, el evento serviría para decidir las bases que determinarían el futuro político de la agrupación. La cita tuvo como objetivo fijar la estructura orgánica y la dirección estratégica de cara a las elecciones generales de 2015. Los dos principales proyectos estuvieron encabezados por Pablo Iglesias y Pablo Echenique.

El bloque de Iglesias, bajo el lema “Claro que podemos”, optó por una organización vertical con una secretaría general única y fuerte. Por el otro lado, Echenique (“Sumando podemos”) creía que el modelo de organización debía ser horizontal y con un liderazgo descentralizado formado por tres portavoces.

Al final, los inscritos en la plataforma morada dieron su voto de confianza al modelo de Pablo Iglesias. Su candidatura obtuvo el 80,71% de los votos.

Un 18 de octubre, pero de 1968, sale a la venta el single “All Along The Watchtower” de The Jimi Hendrix Experience en el Reino Unido. El tema original pertenece al cantautor estadounidense Bob Dylan, pero fue Hendrix quien lo convirtió en un clásico de la música contemporánea. Mientras que la primera es una pieza de música folk acompañada por una armónica, una guitarra y la voz de Dylan, la versión de Jimi Hendrix tiene una enérgica guitarra eléctrica. El solo de guitarra, los arreglos musicales y el punteo virtuoso son obra del inigualable artista. Dylan llegó a declarar que él escribió la canción, pero que Hendrix la había convertido en suya, superando con creces su propio trabajo.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 18 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 18 de octubre?

1851.- Se publica por primera vez la novela 'Moby Dick', de Herman Melville, bajo el primer título de 'The whale'.

1892.- Se inaugura la primera línea telefónica interurbana del mundo, entre Nueva york y Chicago.

1898.- Estados Unidos se anexiona la isla de Puerto Rico.

1958.- Se presenta 'Tennis For Two', primer videojuego gráfico.

1968.- El estadounidense Bob Beamon establece el récord mundial de 8,90 m en salto de longitud, en los Juegos Olímpicos de México.

1989.- Dimite Erich Honecker, presidente de la República Democrática de Alemania y secretario general del Partido Comunista.

1999.- Los hermanos José y David, Estopa, publican su primer disco homónimo.

2012.- El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC constituyen en Noruega la mesa para las negociaciones de paz.

2019.- Más de medio millón de personas, según la Guardia Urbana, se concentran en el paseo de Gracia de Barcelona contra la sentencia del 'procés'.

2022.- Carla Antonelli, primera diputada transexual, solicita su baja del PSOE.

2025.- El chino Chen Ning Yan, gana el premio Nobel de Física.

¿Quién nació el 18 de octubre?

1918.- Constantino Mitsotakis, político griego.

1920.- Melina Mercuri, actriz y política griega.

1926.- Chuck Berry, guitarrista, cantante y compositor estadounidense.

1935.- Peter Boyle, actor estadounidense.

1941.- Santiago Mora-Figueroa y Williams, marqués de Tamarón.

1956.- Martina Navratilova, tenista estadounidense de origen checo.

1974.- Susana Díaz Pacheco, política española.

¿Quién murió el 18 de octubre?

1931.- Thomas Edison, inventor estadounidense.

1955.- José Ortega y Gasset, filósofo y escritor español.

1994.- Conchita Montes, actriz española.

2012.- Sylvia Kristel, actriz holandesa.

2019.- Carlos Hernández Pezzi, arquitecto y político español.

2021.- Concha Márquez Piquer, cantante de copla española.

2024.- Víctor de la Serna Arenillas, periodista español.

¿Qué se celebra el 18 de octubre?

Hoy, 18 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza.

Horóscopo del 18 de octubre

Los nacidos el 18 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 18 de octubre

Hoy, 18 de octubre, se celebra san Lucas Evangelista.

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Francisco Rodríguez

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