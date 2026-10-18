Alberto Núñez Feijóo carga contra Pedro Sánchez por la crisis de Ceuta y promete expulsar a los okupas en 48 horas: "Decencia sí, Sánchez no"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este sábado en un acto político en Badalona junto al presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, y el alcalde de la localidad, Xavier García Albiol, en el que ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis de Ceuta, la política de vivienda y los últimos acontecimientos que afectan al PSOE. Durante su intervención, Feijóo ha defendido una política de tolerancia cero frente a la ocupación ilegal y la delincuencia, y ha reclamado una mayoría amplia para propiciar un cambio político en España.

El líder popular ha comenzado su discurso agradeciendo a Albiol su compromiso con el partido, y su decisión de asumir un papel destacado en el proyecto del PP en Cataluña. "Gracias por lo que representas para toda España", ha afirmado, antes de pedirle que recorra el territorio catalán y lidere la propuesta de ley contra la ocupación ilegal.

"He venido a Barcelona para ser el presidente del Gobierno de España", ha asegurado Feijóo, quien ha defendido la importancia de que Cataluña tenga una voz determinante en las próximas elecciones generales, y contribuya a ampliar la mayoría de su partido.

Feijóo promete expulsar a los okupas en 48 horas

Uno de los ejes centrales del discurso ha sido la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas y la reincidencia delictiva. Feijóo ha encargado a Albiol que lidere la propuesta del PP contra la ocupación en el Congreso de los Diputados, y ha defendido que los ocupantes ilegales sean desalojados en un plazo de 48 horas.

"Tolerancia cero con los okupas, fuera en 48 horas sí o sí; tolerancia cero con la delincuencia y la reincidencia", ha proclamado el presidente popular, quien ha prometido también "protección máxima para el ciudadano honrado, sobre todo para el que más lo necesita".

Feijóo ha utilizado estas propuestas para confrontar con el Ejecutivo central, al que responsabiliza de no haber resuelto los problemas de acceso a la vivienda y de seguridad. También ha acusado a los socialistas de mantener un discurso contradictorio sobre la propiedad inmobiliaria y de incurrir en hipocresía política. "Prometen arreglar el problema de la vivienda cuando son ellos los que lo han creado", ha afirmado.

"Ya está bien de asfixiar a la clase media de este país"

El líder del PP ha insistido en que los ciudadanos están cansados de las promesas incumplidas y ha criticado la presión fiscal sobre trabajadores y familias. "Ya está bien de asfixiar a la clase media de este país", ha señalado, antes de defender que los españoles no deben pagar más impuestos.

La situación en Ceuta ha ocupado otro de los bloques principales de la intervención. Feijóo ha acusado al Gobierno de abandonar a los ciudadanos españoles y ha cuestionado la respuesta de Sánchez ante los acontecimientos relacionados con Marruecos.

"Se produce una invasión y Sánchez da las gracias a Marruecos por la ayuda", ha afirmado, en referencia a la crisis fronteriza. También ha criticado la reacción del Ejecutivo ante la entrada de buques de guerra marroquíes en aguas españolas, un episodio que, según ha señalado, Sánchez habría calificado de "hecho puntual".

El presidente del PP ha planteado además interrogantes sobre la relación entre el Gobierno español y Marruecos, aunque no ha aportado pruebas que sustenten sus insinuaciones sobre posibles presiones de los servicios de inteligencia marroquíes. Frente a la política del Ejecutivo, Feijóo ha defendido una relación con el país vecino basada en la cooperación, pero también en la defensa de los intereses nacionales. "Con Marruecos, buena vecindad y firmeza; con España, lealtad", ha resumido.

Asimismo, ha reclamado una mayor implicación de la Unión Europea en el control de las fronteras, más medios humanos y tecnológicos y un mayor respaldo a la Guardia Civil. También ha abogado por reformar la Ley de Extranjería para reforzar el control migratorio.

"España se defiende en sus fronteras, se defiende en Europa y se defiende también en las urnas", ha declarado, vinculando la gestión migratoria con la necesidad de un cambio político.

Feijóo, sobre la dimisión de Montse Mínguez

El dirigente popular también se ha referido a la dimisión de Montse Mínguez, Portavoz del PSOE, y ha aprovechado para cuestionar que Mínguez, haya abandonado su responsabilidad mientras, a su juicio, "otros responsables políticos continúan en sus puestos pese a las polémicas" que ha mencionado.

En su discurso, ha relacionado estas críticas con los casos y episodios que atribuye al Gobierno, entre ellos la gestión de la crisis de Ceuta y el apagón, y ha asegurado que los españoles están cansados de la sucesión de escándalos. Feijóo también ha denunciado una supuesta suplantación de identidad después de asegurar que desde el PSOE se habría enviado y publicado una carta utilizando su nombre. El líder popular ha aprovechado este asunto para acusar al socialismo de actuar con hipocresía y de minimizar conductas que considera graves.

"Decencia sí, Sánchez no"

En la parte final de su discurso, Feijóo ha intensificado sus críticas al presidente del Gobierno, y ha contrapuesto la situación económica de las familias con los mensajes del Ejecutivo, sobre la evolución de la economía. El líder popular ha asegurado que el encarecimiento de los precios y el coste de llenar el depósito de un vehículo dificultan llegar a fin de mes, mientras ha acusado al Gobierno de incrementar la presión fiscal y la deuda pública.

También ha defendido el mantenimiento de las pensiones y el fortalecimiento de la sanidad pública, al tiempo que ha criticado lo que considera privilegios y contradicciones dentro del entorno socialista. "Pensiones, sí; joyas en cajas fuertes, no. Sanidad pública, sí; vivienda, sí; pisos para amantes de un ministro, no", ha proclamado antes de cerrar el mensaje con una de las consignas centrales del acto: "Decencia sí, Sánchez no".

Feijóo ha concluido su intervención apelando a la movilización electoral y a la necesidad de una mayoría amplia que permita impulsar el cambio político. "Para que el cambio sea incuestionable, hace falta una mayoría grande y yo necesito que Cataluña impulse esa mayoría", ha afirmado.