Un hombre es detenido por violar a una mujer en el baño de un local en la Playa de Palma

Un hombre, de nacionalidad alemana, ha sido detenido como presunto autor de una violación a una mujer en el baño de un local de ocio en la playa de la Palma, Mallorca.

Según la Jefatura Superior de Baleares, una amiga de la mujer hizo de intérprete entre la víctima y los agentes, quienes se encontraron a la chica llorando y visiblemente afectada.

La víctima le rechazó y el hombre la agredió sexualmente en el baño

Su amiga informó a la policía que la víctima había conocido al hombre en el bar, pero esta le había dejado claro que no quería tener relaciones sexuales con él, minutos después esta se fue al baño y él fue tras ella colándose en los aseos tras un despiste del personal de seguridad.

Una vez allí le agarró con la fuerza y le obligó a ponerse de rodillas, forzándole sexualmente en un acto con penetración. Además, la mujer vio al presunto agresor grabar la escena con su teléfono móvil.

Cuando la víctima salió del baño, el personal de seguridad redujo y mantuvo al hombre, quien quedó retenido como sospechoso de una agresión sexual hasta que llegó la policía.

La mujer resultó herida en la rodilla al forcejear

La víctima, de nacionalidad extranjera y que estaba en la Palma de turismo, resultó herida en la rodilla durante el forcejeo al intentar levantarse y arrastrarse para evitar la agresión sexual. Tras la detención de su agresor fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica.