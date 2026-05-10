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Así ha sido la llegada del crucero MV Hondius a Tenerife en imágenes

El barco llegó sobre las 6.30 hora local y ya fondea en el puerto de Granadilla de Abona.

Crucero MV Hondius en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife)

Crucero MV Hondius en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife)Reuters

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Lucía Hernández
Publicado:

Este domingo, 10 de mayo, el crucero MV Hondius, en el que se ha registrado un brote de hantavirus, ha llegado a las 6.30 de la mañana (hora local canaria), a la costa de Tenerife. Fondea en el puerto de Granadilla de Abona (sur de Tenerife), donde desembarcarán todos los pasajeros y parte de la tripulación a bordo. Una vez finalizadas las medidas de evacuación, el crucero seguirá su rumbo hasta Países Bajos. Este brote ha dejado tres muertos y seis casos confirmados.

El trayecto desde el puerto hasta el aeropuerto Tenerife sur, a una distancia de 10 kilómetros, será corto y con una duración brevve. Los primeros en bajar del barco, según la ministra de Sanidad Mónica García, serán los 14 españoles. Un avión militar español los recogerá en la pista de aterrizaje del aeropuerto para ser trasladados a Madrid, donde serán puestos en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla.

Desembarco de los pasajeros

Tras ser fondeado el crucero y la confirmación de que el pasaje es asintomático, los pasajeros saldrán en grupos de cinco en cinco en lancha hasta el muelle del puerto. De ahí pasarán al autobús hasta el aeropuerto. La Guardia Civil ha inmortalizado el momento del crucero MV Hondius anclado en aguas tinerfeñas.

Todos los ocupantes deberán llevar una mascarilla FP2 como medida preventiva, que también utilzarán las personas que tengan contacto operativo durante los traslados. Además, tendrán que dejar su equipaje a bordo y solo podrán llevar consigo sus enseres más personales y necesarios, como la documentación.

Preparativos del dispositivo

Dentro de los preparativos para recibir a las personas a bordo, participan unos 360 efectivos de la Guardia Civil, incluyedo medios aéreos, varias embarcaciones del servicio marítimo, especialistas NRBQ, GRS y unidades de seguridad ciudadana.

A las 08.20 horas, han llegado los primeros autobuses de la Unidad Militar de Emergencia (UME) al puerto, donde serán transportados los pasajeros al aeropuerto. Sobre las 9.00 horas comenzará la operativa para el desembarco del pasaje.

Aviones listos para la evacuación

El avión del Ejército español para el traslado de los 14 españoles a Madrid ya está preaprado en el aeropuerto de Tenerife Sur.

Avión para traslado de los 14 españoles
Avión para traslado de los 14 españoles | Antena 3

El avión de Países Bajos también se encuentra en la pista preparado para el traslado.

Avión de Países Bajos
Avión de Países Bajos | Antena 3

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