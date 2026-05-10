VÍDEO: Así es el avión medicalizado que evacuará los pasajeros del MV Hondius

El avión medicalizado que evacuará a los ciudadanos españoles aterrizó en Tenerife este sábado 9 de mayo, antes de la operación a gran escala para repatriar a los pasajeros del crucero MV Hondius, que ha atracado esta mañana en Canarias cerca de las 06:40 h.

Por su parte, Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda y los Países Bajos también enviarán aviones para evacuar a sus ciudadanos a bordo del crucero, afectado por el brote mortal de hantavirus, según anunció el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, este sábado.

Además, la Unión Europea enviará dos aviones más para los ciudadanos europeos que aún se encuentren en el país. Estados Unidos y el Reino Unido han confirmado que se están organizando aviones y planes de contingencia para los ciudadanos de países no pertenecientes a la UE que no pueden proporcionar transporte aéreo.

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