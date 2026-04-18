Un niño de dos años herido grave tras ser atropellado en Madrid

Un niño de dos años ha resultado herido de gravedad este sábado tras ser atropellado por un coche en el distrito de La Latina, en Madrid, según ha informado el servicio de Emergencias de Madrid. El suceso ha tenido lugar alrededor de las 19:30 horas en la calle José de Cadalso. Por causas que se investigan, el menor ha irrumpido en la calzada por un punto no habilitado para peatones y ha sido arrollado por un turismo.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado Efectivos de Samur-Protección Civil que han estabilizado al niño, lo han intubado y lo han trasladado, con un traumatismo craneoencefálico severo, al hospital Niño Jesús. La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello y ha escoltado el convoy sanitario hasta el centro hospitalario.

Rescatan con vida a un niño de tres años tras caer a un pozo de 15 metros

Un menor de tres años ha sido rescatado este sábado tras caer a un pozo de unos 15 metros de profundidad en la localidad toledana de Turleque. El niño ha sido trasladado en UVI hasta el Hospital Universitario de Toledo, según ha confirmado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El suceso se ha producido poco después de las 13:30 horas en una finca situada en la calle Cristo de la localidad toledana. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los bomberos de Villacañas, que han llevado a cabo un rescate complejo debido a la profundidad de unos 15 metros a la que se encontraba el menor.

En el operativo también han participado agentes de la Guardia Civil y los servicios sanitarios, que tras la intervención han procedido al traslado urgente del niño al centro hospitalario para su valoración y atención médica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.