Una niña de 19 meses fallece tras ser atropellada por un autobús escolar

Una niña de 19 meses ha fallecido tras ser atropellada por un autobús escolar, que al parecer maniobraba marcha atrás, a la entrada del aparcamiento de un colegio en la localidad madrileña de Chapinería. La menor ha fallecido debido a un traumatismo craneoencefálico severo.

El padre de la niña había ido a recoger del centro a otro hijo que está escolarizado en el colegio cuando la pequeña se ha soltado de su mano y ha sido arrollada por el vehículo. La principal hipótesis con la que trabaja la Guardia Civil es que la pequeña se separó en un momento dado del adulto que la acompañaba y entonces fue arrollada, aunque las circunstancias del accidente se están investigando, ha informado la Comandancia de Madrid.

Según ha explicado Amelia López, monitora del colegio Santo Ángel de la Guarda, se trata de una familia de origen magrebí que vive en el pueblo y que tiene al menos dos hijos: la menor fallecida y un niño que está escolarizado en el centro. Amelia ha relatado que la fallecida tenía 19 meses y había empezado a andar hace poco.

"Estaba muy gordita y se caía mucho; andaba más con la cabeza que con los pies", ha dicho Amelia, que cree que la pequeña se pudo caer junto al autobús y por eso el vehículo la arrolló, aunque no ha visto el atropello. La monitora estaba en el comedor, preparando las mesas, cuando ha oído a una compañera decir: "no puede ser, no puede ser, tiene que ser un simulacro".

Al asomarse a la ventana, Amelia ha visto a un hombre boca abajo, dando golpes contra el suelo y "algo que parecía un muñeco" bajo la rueda del autobús. Al momento se ha dado cuenta de que el autobús había atropellado a una niña pequeña y de que el hombre es uno de los padres del colegio.

"He salido a sujetar al padre porque yo creí que se mataba, y he pedido ayuda. Sólo se podía socorrer al padre, porque por la niña ya no se podía hacer nada", ha relatado Amelia, que ha asegurado que, viendo esa escena, el autobús tenía que circular hacia adelante cuando ha arrollado a la menor. Cuando el conductor del autobús se ha percatado del suceso, ha bajado del vehículo y ha llamado por teléfono pidiendo ayuda.

El capitán jefe de la Guardia Civil de Getafe, al que compete el municipio en el que ha ocurrido el suceso, ha explicado que la investigación acaba de comenzar. Será el Juzgado de Instrucción de Valdemoro el que llevará la causa y decidirá si hay responsabilidad penal por parte del conductor del autobús o no.

El suceso ha ocurrido poco antes de las dos de la tarde en el aparcamiento del colegio y el autobús de transporte escolar que se ha visto implicado en el mismo es de la empresa L.M. Gómez. Un médico del centro de salud del municipio ha sido el primero en atender a la menor, aunque sólo ha podido confirmar su fallecimiento.