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Ojalá las redes sociales no existieran, este es el deseo de cuatro de cada 10 jóvenes de la Generación Z

El 80% de los jóvenes, de la Generación Z, de 1997 a 2010, está limitando las redes sociales en sus móviles. Las mutean un 42%, borran el 40% y desactivan las notificaciones un 26%

Joven mirando redes sociales

Joven mirando redes sociales Freepik

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Ainhoa Lujambio
Publicado:

Un nuevo estudio de The Harris Poll, una empresa estadounidense de investigación de mercados y análisis, con la Universidad de Nueva York arroja, que casi la mitad de los 1000 jóvenes encuestados usa entre dos y cuatro horas las redes y una quinta parte confiesa gastar siete horas o más, en plataformas como Tik Tok, Instagram, X o Youtube, principalmente vía móvil.

Muchos jóvenes desearían borrar sus redes

El informe recoge, que casi la mitad de los jóvenes, el 47%, desearía que no existiera Tik Tok, a cuatro de cada 10 le pasa lo mismo con Snapchat, la mitad de los jóvenes del estudio no querrían la red social X, y un 15% prefiere que no se hubiera inventado Youtube. La gran mayoría reconoce, que relacionan redes sociales con la palabra "conexión", pero también un buen porcentaje, el 43%, relaciona las plataformas con "aislamiento".

Desconectarse de las redes sociales

En España, un estudio de Control Estadístico de Procesos, SPC, concluye, que al 38% de los jóvenes españoles le gustaría desactivar sus redes sociales, aunque la presión de formar parte del grupo se lo impide. Ya existen corrientes entre los más jóvenes, que consideran que estar conectado es de mal gusto. Y eligen el verano para colocar el "offline" en sus dispositivos. Las interacciones en redes sociales caen hasta un 25% en los meses de julio y agosto, reduciéndose el número de "likes" y comentarios de las publicaciones.

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