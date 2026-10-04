CRISIS EN CEUTA
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La Policía Nacional desaloja la playa del Trampolín
Sigue en directo online la última hora de la crisis migratoria en Ceuta.
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La Policía Nacional ha comenzado a desalojar la playa del Trampolín este domingo cerca de las 7:30 horas de la mañana, donde cerca de 3.000 personas permanecían en condiciones precarias desde hace más de dos meses.
La actuación llega en plena preparación de la visita de los Reyes a Ceuta, prevista para el próximo 13 de octubre, y después del desalojo de la playa de Benítez que provocó el traslado de cientos de personas a otros puntos de la ciudad.
Uno de los principales problemas es la falta de plazas disponibles en los espacios de acogida habilitados. Mientras continúan los trabajos para acondicionar nuevos lugares, el dispositivo de seguridad se ha reforzado con la llegada a Ceuta de dos vehículos blindados BMR y un todoterreno Vamtac S3 de la Policía Nacional.
El operativo deberá desarrollarse de forma progresiva, y estará condicionado por la capacidad de los recursos de acogida disponibles para trasladar a las personas que permanecen en el Trampolín.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los autónomos de Ceuta cobrarán el martes las ayudas
Este martes está previsto que la Agencia Tributaria empiece a pagar las ayudas directas aprobadas por el Gobierno, para que las empresas y los autónomos de Ceuta puedan hacer frente a las consecuencias de la crisis migratoria.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Vivas acude este lunes a València para recoger la Medalla de Honor
El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, recogerá este lunes 5 de octubre la Medalla de Honor de València, concedida por el Ayuntamiento con motivo de los Honores y Distinciones del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.
Vivas participará en la sesión plenaria solemne que presidirá la alcaldesa, María José Catalá, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial. Además, será el encargado de intervenir en representación de todas las personas y entidades distinguidas, según ha informado el Ayuntamiento.
El reconocimiento, aprobado en el último pleno ordinario, destaca los lazos de "solidaridad y afecto" entre València y Ceuta y pretende trasladar el respaldo de la ciudad valenciana al conjunto de la sociedad ceutí tras los episodios vividos en los últimos meses, especialmente a raíz de la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Ahmed Soltani cree que la visita de Sira Rego no ha servido de nada
El presidente de la barriada Príncipe Felipe, Ahmed Soltani, denunciaba públicamente que la visita de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, a la periferia de Ceuta "no ha servido para resolver la situación de los menores migrantes que permanecen en las calles".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Así es el despliegue para el desalojo del Trampolín
Más de 30 furgones policiales se han unido a dos blindados medios sobre ruedas (BMR) y un tercero de alta movilidad táctico (VAMTAC), adscritos a las Unidades de Intervención Policial (UIP) para evitar posibles altercados.
El operativo pretende levantar el asentamiento chabolista donde se estima que viven más de 3.500 personas. Posteriormente, los migrantes serán trasladados en autobuses hasta el CATE, donde se les realizará el correspondiente triaje a quienes así lo deseen.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Desalojo en la playa del Trampolín
La Policía Nacional ha comenzado a desalojar la playa del Trampolín este domingo cerca de las 7:30 horas de la mañana, donde cerca de 3.000 personas permanecían en condiciones precarias desde hace más de dos meses.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Dos migrantes marroquíes aseguran que los forzaron a salir de Ceuta
Dos migrantes marroquíes que fueron desalojados de la playa de Benítez aseguran que fueron obligados a regresar a Marruecos y que no se les ofreció la posibilidad de solicitar protección internacional.
El Ministerio del Interior rechaza esta versión y sostiene que quienes cruzaron la frontera lo hicieron de forma voluntaria tras ser informados de sus opciones.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: VÍDEO: Así está siendo el desalojo del Trampolín
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los dos nuevos espacios de acogida atenderán a los migrantes más vulnerables en Ceuta
El Gobierno ultima los detalles para la apertura de dos nuevos espacios de acogida en los que pretende alojar a más de 800 personas, la mayoría de ellas mujeres con niños, así como colectivos vulnerables de los cientos de migrantes que permanecen en las calles.
Según han informado fuentes policiales, continúan los trabajos de acondicionamiento de una explanada en las inmediaciones de la mezquita de Sidi Embarek, así como en el interior del antiguo campo de fútbol del acuartelamiento Montesa-3 de Caballería.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Decenas de ceutíes vuelven a salir a las calles para protestar por la "nueva normalidad"
Decenas de personas se han concentrado este sábado ante la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta para reclamar medidas que, según los convocantes, permitan recuperar la normalidad y reforzar la seguridad en la ciudad tras la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio.
La movilización ha sido organizada por el Foro Ciudadano de Ayuda a Ceuta y Melilla bajo el lema "Por la seguridad de las mujeres de Ceuta. Por los derechos de los niños. Por nuestros mayores y dependientes. ¡Exigimos normalidad!". La concentración se ha desarrollado de forma pacífica y sin incidentes.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo
Buenos días y bienvenidos a la última hora en directo de la crisis migratoria en Ceuta.
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