Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La Policía Nacional desaloja la playa del Trampolín

La Policía Nacional ha comenzado a desalojar la playa del Trampolín este domingo cerca de las 7:30 horas de la mañana, donde cerca de 3.000 personas permanecían en condiciones precarias desde hace más de dos meses.

La actuación llega en plena preparación de la visita de los Reyes a Ceuta, prevista para el próximo 13 de octubre, y después del desalojo de la playa de Benítez que provocó el traslado de cientos de personas a otros puntos de la ciudad.

Uno de los principales problemas es la falta de plazas disponibles en los espacios de acogida habilitados. Mientras continúan los trabajos para acondicionar nuevos lugares, el dispositivo de seguridad se ha reforzado con la llegada a Ceuta de dos vehículos blindados BMR y un todoterreno Vamtac S3 de la Policía Nacional.

El operativo deberá desarrollarse de forma progresiva, y estará condicionado por la capacidad de los recursos de acogida disponibles para trasladar a las personas que permanecen en el Trampolín.