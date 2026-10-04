Efemérides de hoy 4 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 4 de octubre?

El 4 de octubre de 2017, el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba el proyecto de ley “Ley de Seguridad Fronteriza para Estados Unidos”; en esa legislación se incluye el paquete económico de 10.000 millones de dólares destinados para la construcción de infraestructuras y barreras en la frontera sur con México. Una de las promesas más repetidas por Donald Trump durante su campaña era “el muro”, en sus propias palabras: “Voy a construir un gran, gran muro en nuestra frontera sur y haré que México pague por ese muro. Guardad mis palabras”.

La realidad fue muy distinta. La frontera de EE. UU. con México mide 3.144,6 kilómetros desde el océano Pacífico hasta el Atlántico; 1.126 km tienen algún tipo infraestructura de separación; la administración Trump levantó 729 km con el nuevo modelo de muro de nueve metros de altura, siendo que la mayoría sirvió para remplazar tramos ya existentes y solo 75,6 km del recorrido han colocado estas nuevas estructuras.

Un 4 de octubre, pero de 1957, la Unión Soviética pone en órbita el satélite PS-1, conocido mundialmente como Sputnik. Desde el polígono militar de Tyuratam (bautizado posteriormente como Cosmódromo de Baikonur), la URSS da así inicio a la era espacial. Los soviéticos demostraban al mundo que habían sido los primeros en conseguir el lanzamiento exitoso de un satélite artificial, una victoria dentro de una contienda aún mayor: la Guerra Fría. Estados Unidos no iba a permitir quedarse atrás; así, a su vez, daba comienzo la Carrera Espacial.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 4 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 4 de octubre?

1582.- El papa Gregorio XIII decreta el calendario gregoriano en lugar del juliano. La noche del 4 de octubre da paso al 15 de octubre para compensar las diferencias.

1895.- Se celebra en Rhode Island (EE. UU.) el primer Abierto de golf.

1956.- Inauguración del aeropuerto de la base naval de Rota (Cádiz).

1965.- Histórico discurso del papa Pablo VI ante la ONU.

1976.- ETA asesina a Juan María Araluce Villar, consejero del Reino y presidente de la Diputación de Guipúzcoa, a los dos policías de su escolta y al chófer.

1991.- Se firma en Madrid el acuerdo por el que se declara a la Antártida "reserva natural de la paz y la ciencia".

1993.- El primer presidente elegido democráticamente en Rusia, Borís Yeltsin, ordena bombardear el Parlamento ruso heredado de la URSS para acabar con la rebelión de los diputados encerrados. Mueren cerca de 150 personas, según cifras oficiales, y unas 1.500 según otras fuentes.

1997.- La Infanta Cristina se casa con Iñaki Urdangarin en la catedral de Barcelona.

2001.- 78 personas, en su mayoría israelíes, fallecen cuando avión Tupolev-154, que volaba de Tel Aviv a Novosibirsk (Rusia), explota en pleno vuelo sobre el Mar Negro.

2015.- Primer debate presidencial en la historia de Argentina.

2020.- El archipiélago de Nueva Caledonia vota continuar en Francia.

¿Quién nació el 4 de octubre?

1607.- Francisco de Rojas Zorrilla, dramaturgo español.

1895.- Buster Keaton, cineasta y actor cómico estadounidense.

1923.- Charlton Heston, actor estadounidense.

1937.- Franz Vranitzky, político austríaco.

1946.- Susan Sarandon, actriz estadounidense.

1955.- Luis Herrero, periodista y escritor español.

1974.- Paco León, actor español.

¿Quién murió el 4 de octubre?

1851.- Manuel Godoy, político español, valido de Carlos IV.

1970.- Janis Joplin, cantante estadounidense.

1999.- Mariano Rubio, exgobernador del Banco de España.

2007.- Carlos Llamas, periodista radiofónico español.

2018.- Edgardo Rivera, escritor peruano.

2020.- Kenzo, diseñador japonés.

2024.- Yukio Hattori, crítico gastronómico japonés.

¿Qué se celebra el 4 de octubre?

Hoy, 4 de octubre, se celebra el Día Mundial de los Animales.

Horóscopo del 4 de octubre

Los nacidos el 4 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 4 de octubre

Hoy, 4 de octubre, se celebra San Francisco de Asís.