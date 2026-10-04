VÍDEO: Tensión en Vigo tras la persecución de un hombre armado con un machete

Durante la madrugada del sábado se vivieron momentos de tensión en Vigo, después de que un hombre armado con un machete protagonizara un incidente a la salida de un establecimiento hostelero situado en la calle Martínez Garrido.

Según han informado fuentes de la Policía Local, el suceso comenzó a la salida de un bar, donde varias personas iniciaron la persecución del individuo. Los agentes se desplazaron hasta la zona para tratar de controlar la situación.

Durante la persecución se produjeron insultos dirigidos al hombre como se puede ver en las imágenes, que finalmente no pudo ser localizado por los agentes de la Policía Local.

El incidente generó preocupación entre las personas que se encontraban en las inmediaciones. Además, una persona habría sufrido un corte, aunque la información disponible no precisa por el momento las circunstancias exactas de esta lesión.