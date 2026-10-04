Noticias de hoy, domingo 4 de octubre de 2026

Las acampadas y manifestaciones por la vivienda, las inundaciones que mantienen en alerta a buena parte de Cataluña, y la situación en Ceuta, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, domingo 4 de octubre de 2026.

El temporal deja dos muertos y un desaparecido en Cataluña

Máxima alerta en Cataluña durante toda la mañana por un temporal que ha costado ya la vida a dos personas, y una tercera está desaparecida en la provincia de Barcelona. Han sido las lluvias más intensas en varias décadas. Han provocado el caos en los transportes y se han activado alertas por posibles desbordamientos de ríos.

La situación continúa siendo especialmente complicada en la mitad norte de Cataluña, donde se esperan lluvias muy intensas y tormentas durante toda la jornada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene a Cataluña en alerta roja ante la posibilidad de precipitaciones torrenciales que podrían dejar acumulaciones de hasta 200 litros por metro cuadrado , especialmente en las provincias de Barcelona y Girona.

Desalojo de la playa del Trampolín

Este domingo ha tenido lugar un operativo policial para desalojar a casi 4.000 migrantes de la playa del Trampolín, en Ceuta. El arenal se ha blindado para evitar los intentos de huida de anteriores desalojos.

Tras el desalojo de la playa del Trampolín, decenas de migrantes han decidido volver de forma voluntaria a Marruecos. Según han informado fuentes policiales, muchas de las personas que permanecían asentadas en la playa "han decidido no pasar por el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y volver a su país de origen después de haber permanecido más de dos meses en Ceuta de forma ilegal".

Movilizaciones por la vivienda

Nueva jornada de movilizaciones por la vivienda. Las acampadas se extienden y hoy están convocadas manifestaciones por la vivienda en Almería, Cuenca, Badajoz, Salamanca, Oviedo, Logroño, Murcia y Teruel. Todas estas ciudades para mantener la presión en la calle y exigir una huelga general.