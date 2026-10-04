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Noticias de hoy, domingo 4 de octubre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 4 de octubre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, domingo 4 de octubre de 2026

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Las acampadas y manifestaciones por la vivienda, las inundaciones que mantienen en alerta a buena parte de Cataluña, y la situación en Ceuta, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, domingo 4 de octubre de 2026.

El temporal deja dos muertos y un desaparecido en Cataluña

Máxima alerta en Cataluña durante toda la mañana por un temporal que ha costado ya la vida a dos personas, y una tercera está desaparecida en la provincia de Barcelona. Han sido las lluvias más intensas en varias décadas. Han provocado el caos en los transportes y se han activado alertas por posibles desbordamientos de ríos.

La situación continúa siendo especialmente complicada en la mitad norte de Cataluña, donde se esperan lluvias muy intensas y tormentas durante toda la jornada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene a Cataluña en alerta roja ante la posibilidad de precipitaciones torrenciales que podrían dejar acumulaciones de hasta 200 litros por metro cuadrado , especialmente en las provincias de Barcelona y Girona.

Desalojo de la playa del Trampolín

Este domingo ha tenido lugar un operativo policial para desalojar a casi 4.000 migrantes de la playa del Trampolín, en Ceuta. El arenal se ha blindado para evitar los intentos de huida de anteriores desalojos.

Tras el desalojo de la playa del Trampolín, decenas de migrantes han decidido volver de forma voluntaria a Marruecos. Según han informado fuentes policiales, muchas de las personas que permanecían asentadas en la playa "han decidido no pasar por el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y volver a su país de origen después de haber permanecido más de dos meses en Ceuta de forma ilegal".

Movilizaciones por la vivienda

Nueva jornada de movilizaciones por la vivienda. Las acampadas se extienden y hoy están convocadas manifestaciones por la vivienda en Almería, Cuenca, Badajoz, Salamanca, Oviedo, Logroño, Murcia y Teruel. Todas estas ciudades para mantener la presión en la calle y exigir una huelga general.

Efemérides de hoy 4 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 4 de octubre?

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Sociedad

Tramo final del río Besòs

Última hora de las inundaciones, en directo: envían un Es-Alert por el desbordamiento de los ríos Ridaura y Daró en Girona

Decenas de personas acampadas, en la Puerta del Sol, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España). El quinto día de acampada en la Puerta del Sol de Madrid ha reunido más tiendas de campaña, y la instalación de nuevos toldos ha cubierto más espacio de la plaza. Mientras, los manifestantes y miembros del Sindicato de Inquilinas han opinado que los dos nuevos reales decretos son "un parche" y la acampada debería aguantar. 01 OCTUBRE 2026;ACAMPADA;VIVIENDA;PROTESTA;DECRETO;MARICARMEN;CARTEL; Ric...

Última hora de la acampada en Sol y las manifestaciones por la vivienda: Jupol culpa a Bernabé de poner en riesgo a la Policía en Valencia

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, domingo 4 de octubre de 2026

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VÍDEO: Tensión en Vigo tras la persecución de un hombre armado con un machete

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Ojalá las redes sociales no existieran, este es el deseo de cuatro de cada 10 jóvenes de la Generación Z

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Un hombre es condenado a cinco años de prisión tras abusar sexualmente de su sobrina de seis años en Sevilla

El condenado le realizó tocamientos y llegó a masturbarse cuando estaba a solas con la menor en la casa de su abuela.

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Un taxi atropella a un hombre de 52 años en Madrid y lo deja en estado crítico

La víctima sufrió una parada cardiorrespiratoria tras ser arrollada en Ronda de Toledo y tuvo que ser trasladada al Hospital Clínico con un traumatismo cranoencefálico severo.

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Manifestación en Madrid por la vivienda

Movilizaciones por la vivienda en toda España, con altercados en Valencia y tensión en Madrid tras el rechazo de los decretos

Lluvias en Barcelona

Cataluña se paraliza ante un posible minihuracán mediterráneo, con vuelos cancelados y trenes suspendidos

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