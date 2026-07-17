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Así puedes proteger a tu perro o gato del calor extremo este verano

Las altas temperaturas no solo ponen a prueba a las personas. Perros y gatos también sufren el calor y pueden padecer un golpe de calor si no se toman las precauciones adecuadas.

Perro y gato en el verano

Así puedes proteger a tu perro o gato del calor extremo este verano Imagen creada con IA

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Cuando el termómetro se dispara, las mascotas tienen más dificultades para regular su temperatura corporal que los humanos. En lugar de sudar por la piel, dependen principalmente del jadeo o del contacto con superficies más frescas, unos mecanismos que pueden resultar insuficientes durante una ola de calor.

Por eso, la prevención es la mejor herramienta para evitar problemas graves.

Cómo proteger a tu perro o gato del calor

Hay varios hábitos sencillos que pueden marcar la diferencia durante los meses más calurosos:

  • Asegurar agua fresca y limpia durante todo el día, renovándola con frecuencia.
  • Favorecer la hidratación de los gatos, especialmente si beben poca agua, incorporando alimento húmedo como patés o estofados.
  • Proporcionar un lugar fresco y ventilado donde puedan descansar sin estar expuestos al sol.
  • Optar por camas elevadas o refrigerantes, que ayudan a disipar mejor el calor corporal.
  • Vigilar que el bebedero esté siempre en buenas condiciones, ya que aspectos como su diseño, la calidad del agua o incluso la edad del animal pueden influir en la cantidad que bebe.

Aunque estas recomendaciones son útiles para cualquier mascota, conviene recordar que cada animal tiene necesidades distintas. Los gatos, por ejemplo, suelen ser menos propensos a beber agua por iniciativa propia, por lo que reforzar su hidratación mediante la alimentación puede resultar especialmente beneficioso durante el verano.

Aprender a reconocer un golpe de calor puede salvarle la vida

Uno de los mayores riesgos de las altas temperaturas es el golpe de calor, una urgencia veterinaria que puede avanzar con rapidez si no se actúa a tiempo.

Los expertos insisten en que los propietarios deben prestar atención a cualquier cambio de comportamiento. Un perro o un gato que normalmente está activo y de repente se muestra decaído, respira con dificultad o permanece inmóvil puede estar avisando de que algo no va bien. Entre los síntomas más frecuentes destacan el jadeo excesivo, la salivación abundante, las encías de un rojo intenso y los vómitos. Ante cualquiera de estas señales, lo más recomendable es acudir cuanto antes al veterinario.

Además, los especialistas recuerdan que no hay que esperar a que el animal empeore.

La rapidez con la que se actúe puede ser determinante para evitar complicaciones, ya que un golpe de calor puede provocar daños importantes en el organismo.

El verano también puede disfrutarse con seguridad

Convivir con un perro o un gato durante los meses de calor no tiene por qué convertirse en una preocupación constante, siempre que se adapten algunas rutinas a las altas temperaturas.

Pequeños gestos, como mantener el agua siempre disponible, facilitar un lugar fresco para descansar o estar atentos a cualquier comportamiento fuera de lo habitual, ayudan a reducir considerablemente los riesgos.

Al final, proteger a una mascota del calor no requiere grandes esfuerzos, sino constancia y observación. El verano puede seguir siendo una época para compartir tiempo con ellos, siempre que su bienestar se convierta en una prioridad diaria.

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