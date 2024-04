La NASA felicita a los alumnos de un Instituto de Marbella por su trabajo de investigación

El IES Pablo del Saz de Marbella se convirtió hace unos años en el primer centro en España en impartir la asignatura de Astrobiología. Hasta ese momento no era habitual, como sí ocurre en otros países, que los alumnos estudiasen los meteoritos o los planetas que se encuentran fuera del Sistema Solar.

El encargado de que sus estudiantes descubran los interrogantes del universo es Javier Cáceres, profesor de Astrobiología de este instituto marbellí.

Durante tres años sus alumnos de 1º ESO han trabajado en una teoría. ¿Por qué se producen los ciclos de las manchas solares?

Fue Galileo, el primero en dirigir un telescopio hacia el firmamento en busca de los misterios del astro rey dibujando las manchas solares y los ciclos solares. El número de manchas solares sigue un ciclo de unos 11 años. De modo que el periodo magnético del Sol es de 22 años.

Observar las manchas, dibujarlas para luego comprobar los ciclos de las mismas es lo que han estado analizando estos chicos de 12 años. Pero el objetivo de Javier era que sus pupilos indagarán aún más. "¿Qué produce un ciclo de las manchas de 11 años? es lo que les planteé", nos dice.

Fascinados en la NASA

La deducción a la que llegaron después de horas de búsqueda y debate cuenta Cáceres fue "que el periodo de Júpiter entorno al Sol es de 11.8 años. Esto coincide bastante con el valor de 11 años de los ciclos de manchas". Un trabalenguas para el resto de mortales, pero no para el profesor que sorprendido contactó con varios astrónomos de medio mundo para dar veracidad a estos datos.

Asombrados se quedaron en el instituto cuando astrólogos internacionales daban la enhorabuena a los alumnos por esta teoría. Es de aplaudir que los expertos pongan de relevancia que estos niños hayan sido capaces de relacionar que los ciclos de las manchas solares de unos 11 años sean semejantes a los ciclos en los que aparece Júpiter sobre la estrella. A esta teoría, nos traslada el Director del centro, Leonides Gómez: "ya habían llegado en 2022 un grupo de astrofísicos franceses".

El científico principal de astrobiología en el Centro de Investigación Ames de la NASA, el doctor Caleb Scharf quedó fascinado cuando se enteró de lo conseguido, felicitando tanto a profesor como a los estudiantes del IES Pablo del Saz de Marbella al ver los resultados de sus estudios.

Además estos alumnos podrían en breve realizar un Skype con estos expertos así como visitar uno de los centros de la NASA, el Kennedy Space Center que se encuentra en Florida.

"Será muy grande el descubrimiento para que la NASA nos felicite"

Pedro, Carmen o Pablo tienen 12 y 13 años pero ya desde muy pequeños miraban las estrellas. "Tenía un telescopio y me preguntaba porque eran así", dice Pablo Montilla a la vez que nos cuenta lo emocionado que está. "Será muy grande lo que hemos descubierto para que la NASA nos felicite, igual es cierto", manifiesta este joven que de mayor sueña con ser astronauta.

A su compañera Carmen Tomaneg le pasa igual. "Aún no me lo creo, me alegro por toda la clase que hayamos llegado a esta idea" señala aún impresionada.

Los científicos trabajan diariamente para dar respuestas a los misterios del universo. Muchas respuestas que a día de hoy no han sido resueltas. Quien sabe si esas repuestas serán descifradas algún día por alguno o alguna de estos pequeños astrobiólogos.

