Un municipio riojano sustituye su encierro de toros por uno de bisontes

Las fiestas en la localidad de Rincón del Soto han dado mucho que hablar debido a los nuevos protagonistas de su segundo encierro: unos bisontes.

El peculiar festejo ha contado con la sorprendente participación de tres ejemplares de bisontes, una especie originaria americana, dos machos y una hembra.



Ecologistas en Acción de La Rioja presentó este jueves una denuncia en la Consejería de agricultura y medioambiente del gobierno autonómico contra el Ayuntamiento de Rincón y contra la empresa organizadora, Toro pasión.



Además, ha solicitado que se abra un expediente sancionador contra el Ayuntamiento por el uso de una especie animal protegida y también por el incumplimiento de la normativa de este tipo de espectáculos que solo contempla la participación de vacas y toros.



La empresa organizadora y el Ayuntamiento prefieren guardar silencio y únicamente se remiten a una nota de prensa en la que niegan que hubiese peligro.



Los vecinos han defendido este particular encierro, "la gente se lo ha pasado bien, y los bisontes no han asustado a nadie se han limitado a correr", decía uno de los vecinos. "No solamente tienen que ser vacas o toros ¿los bisontes por qué no?, ha añadido otro.