Once heridos en un incendio en la playa de Gandía

Antes de las 6 de la mañana los vecinos de un edificio de la calle Castella la Manxa de Gandia se despertaban asustados por unos ruidos y un fuerte olor a humo. Algunos de ellos, al asomarse a su balcón se vieron sorprendidos por las llamas. Said ha contado a Antena 3 Noticias que salió con su familia del apartamento y se puso a llamar a los timbres del resto de vecinos para avisarles.

Miguel ha sido otra de las personas evacuadas del inmueble. Asegura que todavía se siente con el "susto" en el cuerpo porque ha sido todo "muy rápido". "Se han escuchado muchos gritos y olía mucho a humo", ha añadido. Miguel está en la calle a la espera de saber si puede regresar a su vivienda: "Nos han dicho que tienen que revisar la estructura los técnicos". Este vecino, testigo de lo ocurrido, lamenta que los más afectados han sido quienes viven en el bajo, entre ellos, un menor de edad con quemaduras en los pies.

Según el alcalde de la localidad, José Manuel Prieto, el fuego se ha declarado "en el bajo de la finca". "No sabemos las causas, todavía se desconocen", ha afirmado. "Van a ser los técnicos los que certifiquen el estado del edificio para garantizar la plena seguridad y protección", ha indicado.

Hasta la zona se han desplazado cuatro dotaciones de bomberos de Gandía y Oliva y el sargento de Gandía. Cuando han llegado los bomberos, el incendio ya estaba totalmente desarrollado y el fuego subía hacia la primera y segunda planta del edificio.

Ángel Guerrero, suboficial del parque de bomberos de Gandía, ha explicado que "cuando han llegado las dotaciones estaba muy exteriorizado". "Se ha actuado haciendo el rescate de las 24 personas que han sido evacuadas del edificio y la extinción directa", ha destacado. "Estamos ahora revisando las estructuras porque hay 17 viviendas afectadas y 14 que no podrán ser habitadas en un tiempo", ha aseverado.

Durante la intervención, los efectivos han rescatado a seis personas, entre ellas, una mujer que ha sido extraída con capucha de rescate. También otros tres ocupantes de otras plantas del edificio, quienes han salido en un vehículo de altura. De la finca de al lado, los bomberos han rescatado con una capucha de rescate a dos personas mayores por el hueco de la escalera, afectada por el humo.

Ha habido once afectados que han necesitado ser asistidos por inhalación de humo y, otro, por inhalación de humo y quemaduras. Todas ellas han sido trasladadas al Hospital Francesc de Borja de Gandía. Los afectados son un hombre de 50 años, cuatro mujeres de entre 23 y 62 años, y cuatro menores de edad.

En estos momentos permanecen ingresados en el hospital gandiense con pronóstico reservado una mujer de 39 años y uno de los menores. El resto han sido de alta, a excepción de la mujer de mayor edad, que ha sido trasladada posteriormente al Hospital La Fe de Valencia donde permanece ingresada con pronóstico reservado.

