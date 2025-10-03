Mata a su madre y acude a la Guardia Civil de Brenes a confesar el crimen

La Guardia Civil detiene a un hombre por matar a su madre en Brenes, un municipio de Sevilla, después de que acudiera él mismo al cuartel de la localidad sevillana para confesar el crimen pocos días después de haber asesinado a la mujer en su casa.

Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles, aunque el individuo se ha entregado este viernes, según informa el Instituto Armado a 'Europa Press'. El varón está acusado de homicidio. Tras su confesión, quedó inmediatamente arrestado por la Benemérita.

La investigación está siendo llevada a cabo por la Policía Judicial, que se han hecho cargo de las diligencias con el objetivo de esclarecer todas las circunstancias que rodean el suceso del que por el momento no han transcendido más detalles.

