Asesinada una mujer presuntamente por su pareja en Marbella, Málaga

La pareja de la mujer ha sido detenido por la Policía Nacional. Los hechos han ocurrido en Marbella, Málaga.

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalPolicía Nacional

Neila Gallego
Una mujer de 83 años ha sido asesinada en Marbella, Málaga, presuntamente a manos de su pareja, también de 84 años, que ha sido detenido. La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones.

Asimismo, han acordonado la zona y los agentes están tomando huellas a la espera del levantamiento del cadáver.

El cadáver de la mujer, según fuentes del caso a 'Europa Press', ha sido encontrado sobre las 11:00 horas en la localidad. Las mismas fuentes han señalado que ni el detenido ni la fallecida estaban en el sistema Viogén. Tampoco constaban denuncias previas.

Desde la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en Málaga recaban información para trasladarlo a la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género con el objetivo de determinar si se trata de un nuevo crimen machista.

En Marbella se ha registrado esta tarde también un tiroteo, donde un joven de 25 años ha resultado herido. Los hechos han ocurrido a las 14:35 horas, según Emergencias 112 Andalucía. Al parecer, según los alertantes, el presunto autor habría huido en un vehículo y había una persona herida.

