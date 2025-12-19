Una mujer de 83 años muere tras atragantarse con un torrezno en Almassora, Castellón

Una mujer de 83 años ha perdido la vida tras atragantarse con un torrezno. Los hechos han ocurrido en la localidad castellonense de Almassora. Según fuentes conocedoras del caso recogidas por 'El Periódico Mediterráneo', la mujer ha fallecido mientras se encontraba en un bar de idicho municipio tomando algo. La víctima era de Vila-real, otro municipio cercano de donde ha ocurrido el suceso. Sin embargo, no se pudo hacer nada para salvarle la vida y ha acabado falleciendo en el mismo bar.

Las fuentes del caso han detallado al medio previamente citado que el atragantamiento fue la causa de la muerte. La mujer se estaba comiendo unos torreznos cuando se atragantó con uno de ellos. Esto le ha provocado diversos problemas que la han llevado a perder la vida y el shock de los asistentes.

Por su parte, la Policía Local ha acudido al lugar, no se le pudo salvar la vida. Dichos agentes le han practicado reanimación cardiopulmonar (RCP) con un desfibrilador externo semiautomático hasta que llegó el Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU).

Fue entonces cuando los sanitarios han tomado las labores de RCP que comenzaron los policías locales durante 30 minutos, pero finalmente se ha certificado su fallecimiento.

¿Qué hacer en caso de atragantamiento?

En este tipo de escenarios, donde el atragantamiento podría poner en peligro nuestra vida, hay que saber cómo actuar. Según detalla Servei d'Emergènces Sanitàries de la Comunitat Valenciana, ante un atragantamiento habría que realizar una serie de maniobras que, en caso de no conocerlas, habría que llamar al 112.

El protocolo en caso de atragantamiento es el siguiente: si la persona afectada está consciente y puede toser, hay que animarle a que siga tosiendo. En caso de lo contrario, es necesario sujetar el pecho al paciente, inclinar un poco su cuerpo hacia delante y dar cinco golpes entre las escápulas con la parte baja de la palma de la mano.

Si esto tampoco sirviera, hay que hacerle la maniobra de Heimlich. Esta consiste en colocarse detrás del afectado, rodearle con ambos brazos y justo por encima del ombligo, poner un puño en posición horizontal y el otro encima empujando fuerte y rápido hacia dentro y hacia arriba. Esto se debe de alternar con 5 golpes espalda y dicha maniobra hasta que expulse el cuerpo extraño o lleguen los servicios de emergencia.

Si la persona afectada es una mujer embarazada, hay que realizar los cinco golpes en las escápulas y cambiar la maniobra de Heimlich por compresiones en el centro del pecho.

En caso de que la persona afectada sea un menor de un año, el procedimiento para llevar a cabo es colocarle boca abajo sobre un antebrazo y sujetar la cabeza con la mano, manteniéndola más baja que el cuerpo y dar cinco golpes secos entre las escápulas. Si no expulsa el cuerpo extraño, habría que tratar de realizar cinco compresiones en el centro del pecho con los dedos índice y corazón.

En el supuesto de que todo esto no funcione, habría que comenzar a las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

