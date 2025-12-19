Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Sucesos

Una mujer de 83 años muere tras atragantarse con un torrezno en Almassora, Castellón

La víctima estaba en un bar de la localidad castellonense, cuando se atragantó con el alimento. Ni la Policía Local ni los sanitarios pudieron salvarle la vida.

Imagen de archivo de dos operarios del SAMU de Valencia

Imagen de archivo de dos operarios del SAMU de Valencia Europa Press

Publicidad

Beni López
Publicado:

Una mujer de 83 años ha perdido la vida tras atragantarse con un torrezno. Los hechos han ocurrido en la localidad castellonense de Almassora. Según fuentes conocedoras del caso recogidas por 'El Periódico Mediterráneo', la mujer ha fallecido mientras se encontraba en un bar de idicho municipio tomando algo. La víctima era de Vila-real, otro municipio cercano de donde ha ocurrido el suceso. Sin embargo, no se pudo hacer nada para salvarle la vida y ha acabado falleciendo en el mismo bar.

Las fuentes del caso han detallado al medio previamente citado que el atragantamiento fue la causa de la muerte. La mujer se estaba comiendo unos torreznos cuando se atragantó con uno de ellos. Esto le ha provocado diversos problemas que la han llevado a perder la vida y el shock de los asistentes.

Por su parte, la Policía Local ha acudido al lugar, no se le pudo salvar la vida. Dichos agentes le han practicado reanimación cardiopulmonar (RCP) con un desfibrilador externo semiautomático hasta que llegó el Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU).

Fue entonces cuando los sanitarios han tomado las labores de RCP que comenzaron los policías locales durante 30 minutos, pero finalmente se ha certificado su fallecimiento.

¿Qué hacer en caso de atragantamiento?

En este tipo de escenarios, donde el atragantamiento podría poner en peligro nuestra vida, hay que saber cómo actuar. Según detalla Servei d'Emergènces Sanitàries de la Comunitat Valenciana, ante un atragantamiento habría que realizar una serie de maniobras que, en caso de no conocerlas, habría que llamar al 112.

El protocolo en caso de atragantamiento es el siguiente: si la persona afectada está consciente y puede toser, hay que animarle a que siga tosiendo. En caso de lo contrario, es necesario sujetar el pecho al paciente, inclinar un poco su cuerpo hacia delante y dar cinco golpes entre las escápulas con la parte baja de la palma de la mano.

Si esto tampoco sirviera, hay que hacerle la maniobra de Heimlich. Esta consiste en colocarse detrás del afectado, rodearle con ambos brazos y justo por encima del ombligo, poner un puño en posición horizontal y el otro encima empujando fuerte y rápido hacia dentro y hacia arriba. Esto se debe de alternar con 5 golpes espalda y dicha maniobra hasta que expulse el cuerpo extraño o lleguen los servicios de emergencia.

Si la persona afectada es una mujer embarazada, hay que realizar los cinco golpes en las escápulas y cambiar la maniobra de Heimlich por compresiones en el centro del pecho.

En caso de que la persona afectada sea un menor de un año, el procedimiento para llevar a cabo es colocarle boca abajo sobre un antebrazo y sujetar la cabeza con la mano, manteniéndola más baja que el cuerpo y dar cinco golpes secos entre las escápulas. Si no expulsa el cuerpo extraño, habría que tratar de realizar cinco compresiones en el centro del pecho con los dedos índice y corazón.

En el supuesto de que todo esto no funcione, habría que comenzar a las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Nueva polémica por las balizas V16 que sustituyen a los triángulos: ¿Realmente evitarán accidentes?

Baliza V16

Publicidad

Sociedad

Policía Nacional en la Puerta del Sol

Interior intensifica la vigilancia frente al terrorismo durante la Navidad

Imagen de la Audiencia Provincial de Almería

Condenan a 15 años y tres meses de cárcel al culpable de robar y matar a la lotera de Albox

Imagen de Gina, la menor de 5 años desaparecida en Barcelona

Qué se sabe de Gina, la menor de cinco años desaparecida en Barcelona que no fue devuelta a su madre

Imagen de archivo de dos operarios del SAMU de Valencia
Sucesos

Una mujer de 83 años muere tras atragantarse con un torrezno en Almassora, Castellón

Camión de bomberos en Cataluña
Sucesos

Un hombre de 72 años muere en un incendio de un piso en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

La plaza en la que los inmigrantes han pasado la noche
Desalojo

Los desalojados del B9 de Badalona siguen en la calle, a pesar de la petición de la juez de ofrecerles una vivienda alternativa

La Generalitat ya ha emplazado a Albiol a abrir un albergue con el fin de dar cobijo a los desalojados.

Noticias de hoy
NOTICIAS DE HOY

Noticias de hoy, viernes 19 de diciembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 19 de diciembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Simulador de vuelo

Así es la experiencia de pilotar un avión sin despegar del suelo

Gabriel Boric

Efemérides de hoy 19 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 19 de diciembre?

El "héroe de Bondi Beach" Al Ahmed

El 'héroe' de Sídney recibe 2,1 millones de euros en una donación por arriesgar su vida y desarmar a uno de los terroristas

Publicidad