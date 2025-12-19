Efemérides de hoy 19 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 19 de diciembre?

El 19 de diciembre de 2021, Chile marca un hito político al elegir presidente a Gabriel Boric, representante de la coalición de izquierda Apruebo Dignidad. Boric alcanzó el 55,9 % de los votos, superando ampliamente al candidato ultraconservador José Antonio Kast, quien reconoció su derrota de inmediato. Más de ocho millones de ciudadanos participaron en esta segunda vuelta, que destacó por su fuerte polarización y por registrar la mayor concurrencia desde el retorno democrático. A sus 35 años, Boric se convirtió en el mandatario electo más joven en la historia del país y en el primero en revertir el resultado tras quedar segundo en la primera ronda.

El exdirigente estudiantil, que se define como feminista, ecologista y defensor de la descentralización, anunció que impulsaría un modelo de bienestar inspirado en Europa, con mayor presencia estatal en salud, educación y pensiones. Su triunfo supuso un cambio de rumbo tras décadas de alternancia entre los bloques tradicionales y se produjo en medio del proceso constituyente iniciado tras las protestas de 2019. “Gobernaré para todos y todas”, aseguró Boric en su primer discurso, mientras miles de personas celebraban en Santiago.

Un 19 de diciembre, pero de 1562, se produce la Batalla de Dreux que marca el inicio de las Guerras de Religión en Francia, enfrentando por primera vez a los hugonotes (protestantes) y a las fuerzas católicas. Este choque, ocurrido en el contexto de tensiones religiosas y políticas, fue decisivo para evidenciar la profunda división del reino francés y anticipó décadas de conflictos internos que transformarían su historia.

¿Qué pasó el 19 de diciembre?

1154.- Enrique II es coronado rey de Inglaterra en la Abadía de Westminster.

1853.- Se disputa el primer partido de fútbol de la historia en el barrio londinense de Mortlake, protagonizado por el Barnes y el Richmond.

1907.- La explosión de una mina de carbón en Pensilvania (EEUU) causa la muerte de 239 mineros.

1916.- Las tropas francesas hacen retroceder al ejército alemán en la batalla de Verdún, la más larga de la Primera Guerra Mundial en el frente occidental.

1920.- El rey Constantino I de Grecia, de la Casa de Glücksburg, regresa al trono tras el fallecimiento de su hijo Alejandro I.

1932.- El servicio mundial de la cadena de noticias BBC inicia sus transmisiones para todo el Imperio británico.

1938.- Los investigadores Otto Hahn, Fritz Strassmann y Lise Meitner descubren la fisión nuclear, la liberación de energía a partir de un átomo de uranio inducido por neutrones.

1941.- Adolf Hitler asume, durante la Segunda Guerra Mundial, el mando supremo de las fuerzas armadas alemanas.

1961.- India se anexiona el enclave de Goa, que fue parte de Portugal durante casi 500 años.

1984.- China y el Reino Unido firman oficialmente el acuerdo de devolución de Hong Kong al país asiático en 1997.

2002.- La partitura original de la Novena Sinfonía de Beethoven es declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

¿Quién nació el 19 de diciembre?

1683.- Felipe V, primer rey español de la casa de Borbón.

1796.- Manuel Bretón de los Herreros, dramaturgo español.

1886.- Ángel Herrera Oria, periodista y cardenal español.

1901.- Rudolf Hell, investigador alemán, inventó el Fax y el escáner.

1915.- Edith Piaf, cantante francesa.

1963.- Cristina Marcos, actriz española.

1987.- Karim Benzema, futbolista francés.

¿Quién murió el 19 de diciembre?

1948.- Emily Jane Brontë, escritora británica, autora de 'Cumbres borrascosas'.

1996.- Marcello Mastroiani, actor italiano.

2000.- Carlos Cano, cantautor español.

2005.- Julio Iglesias Puga, ginecólogo español, padre del cantante Julio Iglesias.

2018.- Joana Biarnés, fotoperiodista española.

2019.- Miguel Ángel García Juez, periodista español.

2021.- Carlos Marín, cantante lírico español, miembro del grupo Il Divo.

¿Qué se celebra el 19 de diciembre?

Hoy, 19 de diciembre, se celebra el Día Internacional del Emo.

Horóscopo del 19 de diciembre

Los nacidos el 19 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 19 de diciembre

Hoy, 19 de diciembre, se celebran los santos Darío, Urbano, Nemesio, Timoteo y Gregorio.