Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

CONDENA ASESINATO

Condenan a 15 años y tres meses de cárcel al culpable de robar y matar a la lotera de Albox

Además el autor de los hechos tendrá que indemnizar con 90.000 euros a cada uno de los dos hijos de la fallecida.

Imagen de la Audiencia Provincial de Almer&iacute;a

Imagen de la Audiencia Provincial de Almería Europa Press

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 15 años y tres meses de cárcel al acusado del asesinato de una mujer de 74 años, conocida lotera del municipio de Albox (Almería). El crimen se produjo en la madrugada de septiembre de 2021, cuando el acusado acudió a la vivienda de la víctima con la intención de robar, pocas horas antes de sufrir un accidente de tráfico con un coche sustraído esa misma noche.

La sentencia, dictada tras el veredicto de culpabilidad de un tribunal del jurado, establece diez años y diez meses de prisión por un delito de homicidio, con la atenuante de drogadicción, y cuatro años y diez meses adicionales por un delito de robo, también con dicha atenuante y con la agravante de reincidencia, debido a los antecedentes penales del condenado.

Además, el fallo judicial obliga al acusado a indemnizar con 90.000 euros a cada uno de los dos hijos de la víctima, cantidad a la que se sumarán los intereses legales. Esta resolución corresponde a la repetición del juicio ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que anuló la primera sentencia por falta de motivación suficiente.

Los hechos ocurrieron entre las 2:30 y las 4:00 de la madrugada del 9 al 10 de septiembre de 2021, cuando el acusado se desplazó hasta el domicilio de la mujer, sabiendo que vivía sola y que solía guardar dinero en efectivo procedente de la venta ambulante de lotería, ya que ambos eran vecinos.

Según quedó probado, al abrirle la puerta, el agresor la atacó con una navaja o un cuchillo, propinándole numerosas puñaladas con la intención de matarla. La víctima sufrió hasta nueve heridas en el cuello y el tórax, además de lesiones defensivas. Su cuerpo fue hallado sin vida a primera hora de la tarde del 10 de septiembre, semidesnudo y rodeado de un gran charco de sangre. Tras la agresión, el condenado sustrajo un bolso con dinero y diversos objetos de valor, así como dos teléfonos móviles, que nunca llegaron a ser recuperados, y abandonó el domicilio.

El hombre fue arrestado horas después, tras abandonar el Hospital de La Inmaculada, donde había sido atendido por un accidente de tráfico ocurrido esa misma madrugada mientras conducía un vehículo robado. En el momento del crimen, sus capacidades estaban ligeramente afectadas debido a su grave adicción a sustancias estupefacientes.

Durante el juicio, el jurado tuvo en cuenta múltiples pruebas que situaban al acusado en la vivienda de la víctima, entre ellas testimonios, informes de posicionamiento de antenas telefónicas y, de manera determinante, los análisis de ADN. Estos revelaron que bajo las uñas de siete dedos de la fallecida se halló un perfil genético compatible con el del acusado, lo que reforzó la tesis de un forcejeo previo al asesinato.

También resultó clave la declaración de los agentes que practicaron la detención. Durante el traslado a dependencias policiales, el acusado realizó una llamada a su madre en la que le pidió que comprara ropa nueva y que quemara toda la ropa que tenía en su domicilio, un gesto que los jurados interpretaron como un intento de eliminar posibles restos de sangre vinculados al crimen.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Consumo extiende la limitación de ofrecer ultraprocesados a todos los centros públicos

Ultraprocesados

Publicidad

Sociedad

Policía Nacional en la Puerta del Sol

Interior intensifica la vigilancia frente al terrorismo durante la Navidad

Imagen de la Audiencia Provincial de Almería

Condenan a 15 años y tres meses de cárcel al culpable de robar y matar a la lotera de Albox

Imagen de Gina, la menor de 5 años desaparecida en Barcelona

Qué se sabe de Gina, la menor de cinco años desaparecida en Barcelona que no fue devuelta a su madre

Imagen de archivo de dos operarios del SAMU de Valencia
Sucesos

Una mujer de 83 años muere tras atragantarse con un torrezno en Almassora, Castellón

Camión de bomberos en Cataluña
Sucesos

Un hombre de 72 años muere en un incendio de un piso en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

La plaza en la que los inmigrantes han pasado la noche
Desalojo

Los desalojados del B9 de Badalona siguen en la calle, a pesar de la petición de la juez de ofrecerles una vivienda alternativa

La Generalitat ya ha emplazado a Albiol a abrir un albergue con el fin de dar cobijo a los desalojados.

Noticias de hoy
NOTICIAS DE HOY

Noticias de hoy, viernes 19 de diciembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 19 de diciembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Simulador de vuelo

Así es la experiencia de pilotar un avión sin despegar del suelo

Gabriel Boric

Efemérides de hoy 19 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 19 de diciembre?

El "héroe de Bondi Beach" Al Ahmed

El 'héroe' de Sídney recibe 2,1 millones de euros en una donación por arriesgar su vida y desarmar a uno de los terroristas

Publicidad